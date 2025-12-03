<p>Llamado para Voluntarios: Mercado de Navidad, 9 de Diciembre</p>

Organizado por
Acerca de este evento
Distribuir bolsas de tela gratis en la entrada del mercado desde 5:15-6pm
Distribuir bolsas de tela gratis en la entrada del mercado desde 6:00-6:45pm
Operar la estación de pago digital de fotos con Santa desde 6:15-7pm
Operar la impresora Bluetooth desde 6:15 - 7pm
Colocar fotos de Santa en marcos prehechos desde 6:15 - 7pm
Entregar fotos de Santa compradas de 6:15 - 7pm
Ayuda a convertir el MPR y la Biblioteca en un mercado festivo de vacaciones desde 4:00 -5:00pm
Ponte un gorro de Santa y ayuda a manejar la fila, reparte bastones de caramelo y ayuda con las fotos. ¡Se anima a los grados superiores y a los niños mayores a ser voluntarios!
Vender merchandising de la PTA con la Estación de Pago Digital de 5:15-6pm o 6:00 - 6:45pm
Sell PTA merch at the Digital Pay Station from 6:00 - 6:45pm
Ayuda a limpiar y desmontar desde 7:00 - 7:45pm
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!