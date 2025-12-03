Friends of Muir /John Muir PTA

Organizado por

Friends of Muir /John Muir PTA

Acerca de este evento

<p>Llamado para Voluntarios: Mercado de Navidad, 9 de Diciembre</p>

912 S Chevy Chase Dr

Glendale, CA 91205, USA

Distribuir bolsas de tela gratis
Gratuito

Distribuir bolsas de tela gratis en la entrada del mercado desde 5:15-6pm

Distribuir bolsas de tela gratis
Gratuito

Distribuir bolsas de tela gratis en la entrada del mercado desde 6:00-6:45pm

Estación de pago de Santa
Gratuito

Operar la estación de pago digital de fotos con Santa desde 6:15-7pm

Imprimir fotos de Santa
Gratuito

Operar la impresora Bluetooth desde 6:15 - 7pm

Armar fotos de Santa
Gratuito

Colocar fotos de Santa en marcos prehechos desde 6:15 - 7pm

Distribuir Fotos de Santa
Gratuito

Entregar fotos de Santa compradas de 6:15 - 7pm

Decorar el MPR
Gratuito

Ayuda a convertir el MPR y la Biblioteca en un mercado festivo de vacaciones desde 4:00 -5:00pm


Los Elfos de Santa (¡ideal para los niños mayores!)
Gratuito

Ponte un gorro de Santa y ayuda a manejar la fila, reparte bastones de caramelo y ayuda con las fotos. ¡Se anima a los grados superiores y a los niños mayores a ser voluntarios!


Mesa de Merchandising de Muir
Gratuito

Vender merchandising de la PTA con la Estación de Pago Digital de 5:15-6pm o 6:00 - 6:45pm

Muir Merch Table
Gratuito

Sell PTA merch at the Digital Pay Station from 6:00 - 6:45pm

Desmontaje del Evento
Gratuito

Ayuda a limpiar y desmontar desde 7:00 - 7:45pm

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!