Aurora Ministries

Organizado por

Aurora Ministries

Acerca de este evento

Cumbre Llamados a Levantarnos

Admisión General
Gratuito
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
VIP
$27

Una donación de $27 o más recibe un PDF gratuito de la Transformación Completa de Vida para Mujeres y el cuestionario de Evaluación de Vida Completa gratuito.

VIP+
$50

Una donación de $50 o más recibe un PDF gratuito de la Transformación Completa de Vida para Mujeres y el cuestionario de Evaluación de Vida Completa gratuito. Además, recibirás la copia física del libro de ejercicios por correo, firmado por la CEO de Aurora Network y la Presidenta de Aurora Ministries, Candice Rockel.

Añadir una donación para Aurora Ministries

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!