Cumbre Llamados a Levantarnos

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Acerca de este evento
Una donación de $27 o más recibe un PDF gratuito de la Transformación Completa de Vida para Mujeres y el cuestionario de Evaluación de Vida Completa gratuito.
Una donación de $50 o más recibe un PDF gratuito de la Transformación Completa de Vida para Mujeres y el cuestionario de Evaluación de Vida Completa gratuito. Además, recibirás la copia física del libro de ejercicios por correo, firmado por la CEO de Aurora Network y la Presidenta de Aurora Ministries, Candice Rockel.
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