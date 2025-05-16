Evento de la Comunidad de CAM - Noche de Espíritu @ Top Golf - 18/6

Cada boleto incluye dos horas de juego, una membresía de Top Golf gratuita, aperitivos de salsa de pollo buffalo y queso en tu bahía, y bebidas de fuente ilimitadas, limonada y agua.
Profesores y Personal de CAM/CA
$20
¡Boleto con descuento para los maestros y el staff de CAM y CA! Cada boleto incluye dos horas de juego, una membresía de Top Golf gratuita, aperitivos de salsa de pollo buffalo y queso en tu bahía, y bebidas de fuente ilimitadas, limonada y agua.
Bahía Privada - Hasta 6 Personas
$150
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
¡Compra una bahía privada y ahorra! Tu bahía no será compartida y puede acomodar hasta a 6 jugadores. (Reduce el precio a $21 por persona.) Cada boleto incluye dos horas de juego, una membresía de Top Golf gratuita, aperitivos de salsa de pollo buffalo y queso en tu bahía, y bebidas de fuente ilimitadas, limonada y agua.
