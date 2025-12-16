<h1>Camp Oak Hallows Cause Project Funds</h1>

Ofrecido por
COH debe poder alimentarse a sí mismo, ya que la sostenibilidad es un pilar de la accesibilidad. Apoyar al sector agrícola y espacios verdes integrados en todo el campus.
Nuestro objetivo es producir la mayor cantidad posible de nuestros propios recursos orgánicos utilizados por la población del campamento (comida, jabón, textiles…)
Integrar el cuidado de los animales en el aprendizaje es un principio clave de los programas educativos en los Estados Unidos y en todo el mundo. COH tiene la intención de ofrecer no solo programas del tipo 4H/FFA, sino también lugares para concursos académicos competitivos de agricultura, clínicas y eventos.
Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de graduarse con habilidades laborales en agro-negocios y bienestar animal es fundamental para nuestra misión de garantizar un futuro sólido para nuestro estado y nación.
En el centro del campus, COH construirá un lago artificial con profundidades variables, desde una playa de entrada cero hasta un lanzamiento de embarcaciones profundo, para recreación, competición y educación.
Ofrecer programas de natación, remo, buceo, deportes acuáticos artísticos y salvavidas es avanzar en nuestra misión de forjar un futuro sólido en Texas y más allá.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!