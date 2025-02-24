Verano de Artes Escénicas - 2025

Utiliza el código ALIANZA al momento de pagar para obtener el 100% de descuento / 2-13 de junio de 2025 / Para jóvenes de 13-18 años. Esta sesión es 100% patrocinada por Alianza Center. Incluye almuerzo para todos los días y una t-shirt oficial.
Utiliza el código ALIANZA al momento de pagar para obtener el 100% de descuento / 2-13 de junio de 2025 / Para jóvenes de 13-18 años. Esta sesión es 100% patrocinada por Alianza Center. Incluye almuerzo para todos los días y una t-shirt oficial.
Sesión 2 (Teatro)
$500
16-27 de junio de 2025 /
Para jóvenes de 13-18 años
16-27 de junio de 2025 /
Para jóvenes de 13-18 años
Sesión 3 (Cine)
$500
7-18 de julio de 2025 /
Para niñ@s de 7-12 años
7-18 de julio de 2025 /
Para niñ@s de 7-12 años
Sesión 4 (Teatro)
$500
21 julio - 1 agosto 2025 /
Para niñ@s de 7-12 años
21 julio - 1 agosto 2025 /
Para niñ@s de 7-12 años