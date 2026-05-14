C&W Fencing-Customers-Skagit Valley Renaissance Faire-Special Rate

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¡Ven! ¡Disfruta! DOS DÍAS de emoción y frivolidad en la feria. Animando a los combatientes blindados. Saluda a las reinas y duques. Disfruta de los deliciosos alimentos de la feria y del jardín "Perseguido por una Cerveza". ¡Músicos, bardos, actores y MÁS! te esperan. ¡HUZZAH! ¡Hacerlo bien en la feria!
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