Capital City AnimeFest 2026 - Calle de Artistas y Proveedores

Acerca de este evento
Artistas recibirán una mesa de 6 pies, dos insignias, dos sillas y acceso a la electricidad por una tarifa de $50. Los artistas son responsables de proporcionar sus propios manteles y rótulos.
Cualquier insignias adicionales deben ser compradas.
** You may only purchase a maximum of 3 artist badges. Any purchases beyond the allotted amount will be refunded.
Los vendedores de comida tendrán espacios designados ubicados en el Lote B de MCCC en la esquina de la Academy Street y la North Broad Street.
Hay un contenedor de basura en el sitio para desechar desechos y materiales.
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