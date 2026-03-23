Trenton Pride Center Inc.

Organizado por

Trenton Pride Center Inc.

Acerca de este evento

Capital City AnimeFest 2026 - Calle de Artistas y Proveedores

102 N Broad St

Trenton, NJ 08608, USA

Artist Alley
$50

Artistas recibirán una mesa de 6 pies, dos insignias, dos sillas y acceso a la electricidad por una tarifa de $50. Los artistas son responsables de proporcionar sus propios manteles y rótulos.


Cualquier insignias adicionales deben ser compradas.

Artist Alley (Extra Badge)
$20

** You may only purchase a maximum of 3 artist badges. Any purchases beyond the allotted amount will be refunded.

Vendor
$250

Los vendedores de comida tendrán espacios designados ubicados en el Lote B de MCCC en la esquina de la Academy Street y la North Broad Street.


Hay un contenedor de basura en el sitio para desechar desechos y materiales.

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