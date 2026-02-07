Ninth District PTA

CAPTA Convención - Asistentes del Noveno Distrito de la PTA

848 M St

Fresno, CA 93721, USA

Sala de Hospitalidad
$25

Pasa por aquí para desayunar rápido, almuerzos sabrosos y un montón de juegos y actividades. Este es el corazón de la acción, donde los líderes de la PTA del Noveno Distrito se reúnen para compartir historias, reír juntos y aprender en el camino.

Cena del Distrito
$30

Únete a nosotros el viernes 1 de mayo, para una cena especial del distrito. Es la oportunidad perfecta para conocer a lideres de la PTA del Noveno Distrito y mezclarte con líderes de todo nuestro distrito.

Camiseta de la Convención de la PTA del Noveno Distrito - S - M - L
$20

¡Consigue el recuerdo imprescindible de la convención y representa tu orgullo por la PTA del Noveno Distrito con estilo!

Camiseta de la Convención de la PTA del Noveno Distrito - 2XL, 3XL, 4XL
$22

