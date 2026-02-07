CAPTA Convención - Asistentes del Noveno Distrito de la PTA

Organizado por
Acerca de este evento
Pasa por aquí para desayunar rápido, almuerzos sabrosos y un montón de juegos y actividades. Este es el corazón de la acción, donde los líderes de la PTA del Noveno Distrito se reúnen para compartir historias, reír juntos y aprender en el camino.
Únete a nosotros el viernes 1 de mayo, para una cena especial del distrito. Es la oportunidad perfecta para conocer a lideres de la PTA del Noveno Distrito y mezclarte con líderes de todo nuestro distrito.
¡Consigue el recuerdo imprescindible de la convención y representa tu orgullo por la PTA del Noveno Distrito con estilo!
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!