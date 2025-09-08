Cardinal Primaria Atletismo

Camiseta de voleibol 🏐
Camiseta oficial de voleibol de los Cardenales: ligera, duradera y diseñada para rendimiento el día del juego y orgullo de equipo.
Camiseta de fútbol americano de bandera 🏈
Camiseta oficial de fútbol americano de bandera de los Cardenales: diseñada para comodidad, estilo y representar el espíritu de equipo en el campo.
Cuota atlética 🏅
Requerida para la participación de estudiantes en deportes de los Cardenales. Ayuda a cubrir el equipo, instalaciones y costos del programa para mantener fuertes a nuestros equipos.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!