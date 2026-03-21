Carrera de las Rosas

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Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales para la carrera de 5 km y la caminata/carrera de 1 km. Cada inscrito recibirá una camiseta inaugural, un babero inaugural y, mientras agoten existencias, ¡un regalo inaugural! La inscripción para Carrera abre a las 8:00 a.m. La carrera de 5 km empieza a las 9:00 a.m. y la caminata de 1k está programada para las 10:00. Cada participante recibe una medalla y una rosa al completar su carrera, caminata o paseo. Carrera ocurrirá llueva o haga sol y no hay reembolsos.
Cada inscrito recibirá una camiseta inaugural, un babero inaugural y, mientras agoten existencias, ¡un regalo inaugural! La inscripción para Carrera abre a las 8:00 a.m. La carrera de 5 km empieza a las 9:00 a.m. y la caminata de 1k está programada para las 10:00. Cada participante recibe una medalla y una rosa al completar su carrera, caminata o paseo. Carrera ocurrirá llueva o haga sol y no hay reembolsos.
Cada inscrito recibirá una camiseta inaugural, un babero inaugural y, mientras agoten existencias, ¡un regalo inaugural! La inscripción para Carrera abre a las 8:00 a.m. El Roll de Wheelchair está programado para las 11:30 a.m. Cada participante recibe una medalla y una rosa al completar su carrera, caminata o paseo. Carrera ocurrirá llueva o haga sol y no hay reembolsos.
Cada niño/niña recibirá una camiseta inaugural y un dorsal inaugural. Las inscripciones para Carrera abren a las 8:00 a.m. y la Kid Run está programada para las 11:00. Cada niño recibe una medalla y una rosa al completar su carrera, caminata o paseo. Carrera ocurrirá llueva o haga sol y no hay reembolsos.
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