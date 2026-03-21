Carrera de las Rosas

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales para la carrera de 5 km y la caminata/carrera de 1 km. Cada inscrito recibirá una camiseta inaugural, un babero inaugural y, mientras agoten existencias, ¡un regalo inaugural! La inscripción para Carrera abre a las 8:00 a.m. La carrera de 5 km empieza a las 9:00 a.m. y la caminata de 1k está programada para las 10:00. Cada participante recibe una medalla y una rosa al completar su carrera, caminata o paseo. Carrera ocurrirá llueva o haga sol y no hay reembolsos.