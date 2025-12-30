?! Fundación Careyes Galería de Arte: Carlos Amorales "Arrecife de Formas"

Ofrecido por
Carlos Amorales 1970
Arrecife de formas (imagines infantiles) 01, 2025
lithograph, edition 1/3
112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)
KURIMANZUTTO
Carlos Amorales 1970
Reef of shapes (childish images) 01, 2025
lithograph, edition 1/3
112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)
KURIMANZUTTO
