?! Fundación Careyes Galería de Arte: Carlos Amorales "Arrecife de Formas"

"Caballito de Mar" item
"Caballito de Mar"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Arrecife de formas (imagines infantiles) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Cabeza" item
"Cabeza"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Arrecife de formas (imagines infantiles) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Hombre tortuga" item
"Hombre tortuga"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Arrecife de formas (imagines infantiles) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Hombrecito" item
"Hombrecito"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Arrecife de formas (imagines infantiles) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Mariposa" item
"Mariposa"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Arrecife de formas (imagines infantiles) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Nadador" item
"Nadador"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Palmera con viento" item
"Palmera con viento"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Palmera sin viento" item
"Palmera sin viento"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Peces mama e hija" item
"Peces mama e hija"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Pulpo" item
"Pulpo"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Rabano" item
"Rabano"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Robot" item
"Robot"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Rosa" item
"Rosa"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Turtle" item
"Turtle"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

"Velero" item
"Velero"
$3,000

Carlos Amorales 1970

Reef of shapes (childish images) 01, 2025

lithograph, edition 1/3

112 x 78 cm (44.09 x 30.70 in)


KURIMANZUTTO

