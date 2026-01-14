Youth Friendship Foundation Inc

Caribeño Qarnival 5K y Feria para la Conciencia de la Salud Mental

201 Church St SW

Huntsville, AL 35801, USA

Patrocinador de rendimiento
$3,000

CARNIVAL DE CARIBE CON DISFRAZ, MÚSICA, SESIÓN DE FOTOS Y MÚSICA.

INCLUIRÁ DESTACADOS ANTES Y DESPUÉS DEL SHOW, DESTACADO EN REDES SOCIALES, INCLUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Patrocinador de DJ
$750

PROVEEDOR DE MÚSICA DURANTE TODO EL CARNAVAL. INCLUIRÁ MENCIÓN A LO LARGO DEL DÍA Y DESTACADO EN REDES SOCIALES.

Juegos Justos
$500

PUESTO DE JUEGOS DE CARNAVAL Y ESPACIO PUBLICITARIO. INCLUIRÁ ESPACIO PUBLICITARIO EN LA UBICACIÓN DEL JUEGO Y RESALTADO EN REDES SOCIALES DEL GRUPO.

Entrada a Monumento Virtual
Paga lo que puedas

Entrada para recordar en el muro conmemorativo virtual.

