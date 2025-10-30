Carolina Cardinals Inc.'s PATROCINADORES MIEMBROS

Tu Marca Impulsa Crecimiento y Visibilidad

Beneficios:

• Branding Estratégico: Posible colocación de logotipo en equipamiento de práctica, equipamiento de campo o equipamiento de viaje

• Exposición en Día de Juego: Pancarta en los partidos en casa y reconocimiento durante anuncios de medio tiempo

• Presencia Digital: Destacado en redes sociales del equipo y páginas de patrocinadores del sitio web

• Acceso VIP: Dos entradas por partido en casa y acceso al salón de patrocinadores

• Marketing de Contenido: Menciones en boletines del equipo y videos destacados

• Participación Comunitaria: Reconocimiento en campamentos juveniles y eventos locales de alcance

• Reconocimiento Especial: Placa personalizada y foto del equipo agradeciendo tu apoyo



Tu marca ayuda a impulsar a los Carolina Cardinals a la prominencia como el equipo oficial de 7 contra 7 de las Carolinas.



