Carolina Cardinals Inc.'s PATROCINADORES MIEMBROS

Anual
Tu Marca como Socio Fundador
Beneficios:
• Branding Premium: Posible colocación de logotipo en equipamiento de práctica, equipamiento de campo o equipamiento de viaje
• Experiencia VIP en el Juego: Asientos premium reservados, acceso al campo y encuentro privado con el equipo
• Exposición Digital y de Medios: Destacado en el sitio web, redes sociales, videos destacados y comunicados de prensa
• Networking Corporativo: Invitaciones a eventos de networking exclusivos para patrocinadores con líderes empresariales locales, entrenadores y ex alumnos
• Impacto en la Comunidad: Reconocimiento destacado en campamentos juveniles, clínicas y programas de alcance
• Reconocimiento Exclusivo: Nombrado como
Anual
Tu Marca Impulsa Crecimiento y Visibilidad
Beneficios:
• Branding Estratégico: Posible colocación de logotipo en equipamiento de práctica, equipamiento de campo o equipamiento de viaje
• Exposición en Día de Juego: Pancarta en los partidos en casa y reconocimiento durante anuncios de medio tiempo
• Presencia Digital: Destacado en redes sociales del equipo y páginas de patrocinadores del sitio web
• Acceso VIP: Dos entradas por partido en casa y acceso al salón de patrocinadores
• Marketing de Contenido: Menciones en boletines del equipo y videos destacados
• Participación Comunitaria: Reconocimiento en campamentos juveniles y eventos locales de alcance
• Reconocimiento Especial: Placa personalizada y foto del equipo agradeciendo tu apoyo
Tu marca ayuda a impulsar a los Carolina Cardinals a la prominencia como el equipo oficial de 7 contra 7 de las Carolinas.
Anual
Eleva tu impacto. Maximiza tu visibilidad.
Beneficios:
Anual
Tu Marca Apoya un Legado en Desarrollo
Beneficios:
• Visibilidad de Marca: Logotipo destacado en el sitio web y redes sociales
• Reconocimiento Comunitario: Mención en programas de juegos y boletines
• Oportunidad Promocional: Opción de proporcionar artículos con marca en eventos o juegos
• Participación del Equipo: Invitación a prácticas o eventos selectos
• Destacado de Apoyo: Destacado en resumen de final de temporada resaltando tu contribución
