Carolina Wreckingballs

Ofrecido por

Carolina Wreckingballs

Acerca de las afiliaciones

Carolina Wreckingballs Cuotas de Patinador.

Inscripciones en la Ciudad
$45

Mensual

Tarifa para patinadores que viven dentro de 50 millas de Columbia, SC

Inscripciones Fuera de la Ciudad
$45

Mensual

Tarifa para patinadores que viven más allá de 50 millas de Columbia, SC

Membresía Doble
$45

Mensual

Para patinadores que también son miembros pagantes de Columbia Roller Derby

Inscripciones Mensuales en la Ciudad
$45

Sin expiración

Nota: este pago NO se renovará automáticamente cada mes

Inscripciones Mensuales Fuera de la Ciudad/Membresía Doble
$45

Sin expiración

Nota: este pago NO se renovará automáticamente cada mes

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!