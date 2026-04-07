cash sales | Pajama Jam | Post Prom Party ‘26

Organizado por
Acerca de este evento
Efectivo recolectado en la puerta. Solo los estudiantes elegibles de tercer y cuarto año de Omaha North High pueden comprar boletos. Toda la comida y actividades están incluidas en el precio de tu boleto.
Efectivo recolectado en la puerta. Los invitados de los asistentes elegibles de Omaha North High deben ser al menos de primer año en la escuela secundaria; los invitados mayores de 20 años NO serán admitidos; tú y tu invitado deben registrarse juntos.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!