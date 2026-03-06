Marshall County Historical Society Inc

Organizado por

Marshall County Historical Society Inc

Acerca de este evento

Casino Night: Botas y Corbatas

100 N Michigan St

Plymouth, IN 46563, USA

Admisión general
$50

Disfruta del programa completo. Cena incluida con tu entrada.

Patrocinador de bronce
$250

Como Patrocinador de Bronce, recibirás 2 entradas al evento y $50 en fichas. El logo de tu empresa se usará en todas las promociones del evento.

Patrocinador de plata
$500

Como Patrocinador de Plata, recibirás 4 entradas al evento y $100 en fichas. Se agregará un enlace a tu empresa en nuestra página web como un Colaborador de MCHS. El logo de tu empresa se usará en todas las promociones del evento.

Patrocinador de oro
$1,000

Como Patrocinador de Oro, recibirás 8 entradas al evento y $200 en fichas. Se agregará un enlace a tu empresa en nuestra página web como un Colaborador de MCHS. El logo de tu empresa se usará en todas las promociones del evento.

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