CB East Hockey Club 50/50 Rifa de Recaudación de Fondos

Una oportunidad de ganar
$5

Una manera simple y asequible de apoyar al programa de hockey de CB East mientras pones tu nombre en el sorteo. ¡Un boleto, una oportunidad de ganar—cada participación ayuda!

Tres oportunidades de ganar
$10

¡Nuestra opción de mayor valor más popular! Triplica tus oportunidades por solo unos dólares más. Una excelente manera de aumentar tus posibilidades y apoyar al equipo al mismo tiempo.

Siete oportunidades de ganar
$20

La mejor oferta y mayor impacto. Siete oportunidades de ganar el premio mayor mientras haces una generosa contribución al club de hockey CB East para postemporadas y futuras temporadas.

