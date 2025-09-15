<em>Centennial @ Etiwanda Tournament 9.20.25</em>

Tarifa de entrada: $25 cada luchador es responsable de esto - Nuestros luchadores deben traer $25 en efectivo o enviar $25 por zelle al club de apoyo (el correo electrónico de zelle es [email protected]) y los patrocinadores pagarán por nuestras entradas como equipo.

Transporte: Este es un evento del club y la escuela no proporciona transporte. (La escuela tampoco proporciona transporte los sábados para eventos de temporada)

Pesaje: Haremos pesajes EN CASA para este evento, lo que significa que los luchadores podrán pesarse el viernes durante la práctica.

Horario: Frosh-Boys y TODAS las chicas comienzan a las 9:30 a. M., Boys Varsity a las 11. Nuestros luchadores deben planificar llegar 1 hora antes de la hora de inicio programada.