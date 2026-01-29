Central SA PTO

Central SA PTO

Central HS Bobcat Backers

Patrocinador Blanco
$50

Sin expiración

Incluye: Calcomanía de Apoyo a Bobcat de PTO (Familias) O Tarjeta de Presentación de Apoyo a Bobcat de PTO (Negocios)

Patrocinador Azul
$100

Sin expiración

Incluye: Calcomanía de Apoyo a Bobcat de PTO (Familias) O Tarjeta de Presentación de Apoyo a Bobcat de PTO (Negocios) Y "Agradecimiento" Público en Páginas de Redes Sociales de PTO

Patrocinador Naranja
$250

Sin expiración

Incluye: Calcomanía de Apoyo a Bobcat de PTO (Familias) O Tarjeta de Presentación de Apoyo a Bobcat de PTO (Negocios) Y Mención Personalizada en Redes Sociales de PTO Y Reconocimiento de Patrocinio de Eventos de PTO

