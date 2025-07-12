Central Islip Civic Council Inc

Organizado por

Central Islip Civic Council Inc

Acerca de este evento

Celebración del Buen Vecino del 60 Aniversario del Consejo Cívico de Central Islip

Watermill Caterer 711 Smithtown Bypass

Smithtown, NY 11787, USA

General Admission
$150

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Preservation Advocate Sponsorship
$1,500

Incluye dos boletos, logo en la pancarta del evento, anuncio de un cuarto de página y anuncio del DJ

Housing Partner Sponsorship
$3,000

Incluye cuatro boletos, logo en la pancarta del evento, anuncio de una página y anuncio del DJ

Community Developer Sponsorship
$5,000

Incluye seis boletos, logo en la pancarta del evento, anuncio de una página y anuncio del DJ

Economic Champion
$7,500

Incluye mesa reservada con diez boletos, logo en la pancarta y sitio web del evento, anuncio de página completa, anuncio del DJ y hasta tres minutos de comentarios desde el podio

Anuncio en la página dorada del diario
$1,000

Solo anuncio en el diario (sin boletos)

Anuncio en la contraportada del diario
$750

Solo anuncio en el diario (sin boletos)

Anuncio en la portada interna del diario
$700

Solo anuncio en el diario (sin boletos)

Anuncio en la contraportada interna del diario
$700

Solo anuncio en el diario (sin boletos)

Anuncio de página completa en el diario
$600

Solo anuncio en el diario (sin boletos)

Anuncio en Revista de Media Página
$400

¡Solo anuncio en la revista (sin entradas)!

Anuncio en Revista de Cuarto de Página
$200

¡Solo anuncio en la revista (sin entradas)!

Raffle Tickets
$25

Purchase arms length raffle tickets for baskets available at the event.

50/50 Raffle Ticket
$20

Purchase 50/50 raffle ticket. The winner will be announced at the conclusion of the event from the podium and a check will be provided to the winner within 30 days.

Añadir una donación para Central Islip Civic Council Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!