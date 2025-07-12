Celebración del Buen Vecino del 60 Aniversario del Consejo Cívico de Central Islip

Acerca de este evento
Smithtown, NY 11787, USA
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Incluye dos boletos, logo en la pancarta del evento, anuncio de un cuarto de página y anuncio del DJ
Incluye cuatro boletos, logo en la pancarta del evento, anuncio de una página y anuncio del DJ
Incluye seis boletos, logo en la pancarta del evento, anuncio de una página y anuncio del DJ
Incluye mesa reservada con diez boletos, logo en la pancarta y sitio web del evento, anuncio de página completa, anuncio del DJ y hasta tres minutos de comentarios desde el podio
Solo anuncio en el diario (sin boletos)
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¡Solo anuncio en la revista (sin entradas)!
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Purchase arms length raffle tickets for baskets available at the event.
Purchase 50/50 raffle ticket. The winner will be announced at the conclusion of the event from the podium and a check will be provided to the winner within 30 days.
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