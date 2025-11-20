Certified CPR Instructor|Especialista en Desarrollo Infantil Temprano

Este curso dinámico proporciona a los participantes los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para reconocer y manejar una variedad de emergencias que ponen en peligro la vida y no ponen en peligro la vida en bebés y niños. Está especialmente diseñado para proveedores de cuidado infantil, maestros, consejeros de campamentos, entrenadores, padres, abuelos, niñeros y cualquier persona responsable del bienestar de niños pequeños.