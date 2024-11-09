Junte Navideño de Exalumnos APS 2024

Con un donativo de $30 podrás disfrutar del Junte Navideño en el Patio De La Cerra!
Recuerda que la Organización de Exalumnos, APS Inc. es una entidad sin fines de lucro, exenta de contribución sobre ingresos estatales y federales, que busca fomentar la comunidad Perpetuana y recaudar fondos para becas por necesidad de asistencia económica y deportivas.
Donativo Regular Acompañante
$30
Donativo Estudiantes Universitarios
$15
Con un donativo de $15 podrás disfrutar del Junte Navideño en el Patio De La Cerra! Donativo sugerido para clases 2024, 2023, 2022 y 2021.
Recuerda que la Organización de Exalumnos, APS Inc. es una entidad sin fines de lucro, exenta de contribución sobre ingresos estatales y federales, que busca fomentar la comunidad Perpetuana y recaudar fondos para becas por necesidad de asistencia económica y deportivas.
Añadir una donación para Organización de Exalumnos APS
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!