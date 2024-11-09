Junte Navideño de Exalumnos APS 2024

Con un donativo de $15 podrás disfrutar del Junte Navideño en el Patio De La Cerra! Donativo sugerido para clases 2024, 2023, 2022 y 2021. Recuerda que la Organización de Exalumnos, APS Inc. es una entidad sin fines de lucro, exenta de contribución sobre ingresos estatales y federales, que busca fomentar la comunidad Perpetuana y recaudar fondos para becas por necesidad de asistencia económica y deportivas.

