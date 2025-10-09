Creative Floral Arrangers of the Americas

Organizado por

Creative Floral Arrangers of the Americas

Acerca de este evento

<p>Seminario CFAA 2026 - Iluminación</p>

Embassy Suites by Hilton Tampa Westhore

555 N Westshore Blvd, Tampa, FL 33609, USA

Membresía Oro
$150

¡Asientos prioritarios en todos los programas y talleres! Incluye acceso a registro de seminarios y una suscripción a la revista Design Dimensions. El año de membresía se extiende desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo del año siguiente.

Membresía Estándar
$50

Incluye acceso a registro de seminarios y una suscripción a la revista Design Dimensions. El año de membresía se extiende desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo del año siguiente.

Actualización de Membresía
$100

Si ya tienes una Membresía Estándar y deseas actualizar a Oro, esta es tu oportunidad. Obtendrás acceso a asientos prioritarios en programas y talleres.

Miembro Existente
Gratuito

Selecciona esto si ya eres miembro del 2025-2026. Ten en cuenta que si eliges este tipo de membresía y no eres miembro, tu registro será cancelado. ¿No estás seguro si eres un miembro actual? Envía un correo electrónico a [email protected]

Acceso a Seminarios
$375

Disfruta del Seminario completo con acceso a proveedores, todas las Sesiones Generales - incluyendo al menos 5 programas y demostraciones, y la recepción Kaleidoscope. El almuerzo y la cena del viernes y sábado están incluidos.

Acceso diario - Viernes
$285

Entrada a las sesiones generales del viernes, 2 programas, acceso a vendedores, 1 almuerzo y 1 cena incluidos.

Acceso diario - Sábado
$285

Entrada a las sesiones generales del sábado, 2 programas, acceso a vendedores, 1 almuerzo y 1 cena incluidos.

Taller de Keith Stanley
$85

Jueves, temprano por la mañana

Debes tener Acceso al Seminario o Acceso de un Día - Jueves para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.

Taller de Frances Thrash
$85

Jueves, tarde por la mañana

Debes tener Acceso al Seminario o Acceso de un Día - Jueves para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.

Taller de Carol Friedman
$85

Jueves, por la tarde

Debes tener Acceso al Seminario o Acceso de un Día - Jueves para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.

Taller de Genny Chase
$95

Thursday, Late Afternoon.

Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Jueves para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.

Taller de Sandra Deery
$85

Friday, Early Morning

Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Viernes para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.

Taller de Patsie Uchello
$85

Friday, Late Morning

Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Viernes para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.

Taller de Tina Foutz
$85

Marcador de posición Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Viernes para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.

Taller de Hitomi Gilliam
$150

Saturday, Morning

Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Sábado para asistir a este taller.

$150
Brenda McManaway Workshop
$85

Saturday, 10AM, 90 minutes

“Mechanics”

You must have a Illumination Seminar Registration CFAA 2026 or Seminar Registration - Single Day Saturday to attend this workshop.

Agregar - Comida para invitados con asistente - Viernes
$100

¿Alguien vendrá al Seminario CFAA 2026 contigo pero no asistirá a los programas o talleres? Pueden unirse a nosotros para cenar el viernes.

Comida para invitados con asistente - Sábado
$100

¿Alguien vendrá al Seminario CFAA 2026 contigo pero no asistirá a los programas o talleres? Pueden unirse a nosotros para cenar el sábado.

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