<p>Seminario CFAA 2026 - Iluminación</p>

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Acerca de este evento
555 N Westshore Blvd, Tampa, FL 33609, USA
¡Asientos prioritarios en todos los programas y talleres! Incluye acceso a registro de seminarios y una suscripción a la revista Design Dimensions. El año de membresía se extiende desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo del año siguiente.
Incluye acceso a registro de seminarios y una suscripción a la revista Design Dimensions. El año de membresía se extiende desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo del año siguiente.
Si ya tienes una Membresía Estándar y deseas actualizar a Oro, esta es tu oportunidad. Obtendrás acceso a asientos prioritarios en programas y talleres.
Selecciona esto si ya eres miembro del 2025-2026. Ten en cuenta que si eliges este tipo de membresía y no eres miembro, tu registro será cancelado. ¿No estás seguro si eres un miembro actual? Envía un correo electrónico a [email protected]
Disfruta del Seminario completo con acceso a proveedores, todas las Sesiones Generales - incluyendo al menos 5 programas y demostraciones, y la recepción Kaleidoscope. El almuerzo y la cena del viernes y sábado están incluidos.
Entrada a las sesiones generales del viernes, 2 programas, acceso a vendedores, 1 almuerzo y 1 cena incluidos.
Entrada a las sesiones generales del sábado, 2 programas, acceso a vendedores, 1 almuerzo y 1 cena incluidos.
Jueves, temprano por la mañana
Debes tener Acceso al Seminario o Acceso de un Día - Jueves para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.
Jueves, tarde por la mañana
Debes tener Acceso al Seminario o Acceso de un Día - Jueves para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.
Jueves, por la tarde
Debes tener Acceso al Seminario o Acceso de un Día - Jueves para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.
Thursday, Late Afternoon.
Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Jueves para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.
Friday, Early Morning
Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Viernes para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.
Friday, Late Morning
Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Viernes para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.
Marcador de posición Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Viernes para asistir a este taller. La hora del taller está sujeta a cambios.
Saturday, Morning
Debes tener acceso al seminario o acceso de un día - Sábado para asistir a este taller.
Saturday, 10AM, 90 minutes
“Mechanics”
You must have a Illumination Seminar Registration CFAA 2026 or Seminar Registration - Single Day Saturday to attend this workshop.
¿Alguien vendrá al Seminario CFAA 2026 contigo pero no asistirá a los programas o talleres? Pueden unirse a nosotros para cenar el viernes.
¿Alguien vendrá al Seminario CFAA 2026 contigo pero no asistirá a los programas o talleres? Pueden unirse a nosotros para cenar el sábado.
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