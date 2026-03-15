CFT Showing Fundraiser at Magenta Theater

Ven a escuchar a escaladores profesionales discutir sobre sus vidas y carreras. La sesión de preguntas y respuestas es parte del evento más grande “Potencial al Máximo: Mavericks de la Escuela Secundaria y Aventuras Profesionales” organizado por Movement Baker. El evento es una experiencia de una noche diseñada para abrir nuevas puertas para los estudiantes de secundaria con oportunidades limitadas. Durante esta parte del evento, los estudiantes de secundaria llevarán a cabo una sesión de preguntas y respuestas con los escaladores.