Concierto de Chanticleer

Acerca de este evento
El boleto V.I.P. te ofrece los mejores asientos posibles para el concierto. Dentro de la sección V.I.P., los asientos serán asignados por orden de llegada. La sección V.I.P. estará formada por los primeros 4 bancos en el centro de la nave de la iglesia. El boleto garantiza un asiento dentro de la sección.
El Boleto de Asientos Premium es el mejor asiento detrás de los asientos V.I.P. La sección de asientos Premium incluirá: sillas orientadas hacia la parte derecha del escenario en el ala sur, los primeros 4 bancos en el ala sur, bancos 5-7 en la nave principal y los primeros 9 bancos en el ala norte. Dentro de la sección Premium, los asientos serán asignados por orden de llegada. El boleto garantiza un asiento dentro de la sección.
La entrada general ofrece asientos en la parte posterior de las dos terceras partes de la iglesia, detrás de las secciones designadas de V.I.P. y Premium. Dentro de la sección de entrada general, los asientos serán asignados por orden de llegada. El boleto garantiza un asiento dentro de la sección.
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