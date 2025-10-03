Concierto de Chanticleer

El Boleto de Asientos Premium es el mejor asiento detrás de los asientos V.I.P. La sección de asientos Premium incluirá: sillas orientadas hacia la parte derecha del escenario en el ala sur, los primeros 4 bancos en el ala sur, bancos 5-7 en la nave principal y los primeros 9 bancos en el ala norte. Dentro de la sección Premium, los asientos serán asignados por orden de llegada. El boleto garantiza un asiento dentro de la sección.