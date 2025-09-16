Organizado por

chargers pto

Acerca de este evento

Ventas cerradas

<p>Subasta Silenciosa de Padres y Maestros de Chargers</p>

Chistes durante una semana en los anuncios matutinos
$10

Puja inicial

¡Tu estudiante podrá contar un chiste durante una semana en los anuncios matutinos con la Sra. Haddox!

Tirar de la Alarma de Incendios
$25

Puja inicial

¡3 ganarán este premio!

¡Un estudiante tirará de la alarma de incendios durante los simulacros de incendio una vez en cada mes de octubre a diciembre!

Pull the Fire Alarm (Nov)
$25

Puja inicial

In the month of November one Student will pull the Fire Alarm during fire drills!

Pull the Fire Alarm (Dec)
$25

Puja inicial

In the month of December one Student will pull the Fire Alarm during fire drills!

Asistente de la Directora Haddox
$15

Puja inicial

¡Ayuda a la Sra. Haddox en su día! ¡Sé asistente de la directora Haddox!

Asistente del Guardia de Seguridad
$15

Puja inicial

¡Sé asistente de la guardia de seguridad Sra. Stephanie! ¡Ayúdala en su día!

Lunch with Staff Member of Students Choice
$25

Puja inicial

Student gets to pick a staff member to have lunch with!

Lunch with Staff Member of Students Choice
$25

Puja inicial

Student gets to pick a staff member to have lunch with!

Pick a Coach to do 25!
$15

Puja inicial

Student picks a Coach to do 25 of any activity throughout a week!

It can be 5 push-ups one day and 2 another as long as it finishes by the end of the week!

