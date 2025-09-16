<p>Subasta Silenciosa de Padres y Maestros de Chargers</p>

Organizado por
¡Tu estudiante podrá contar un chiste durante una semana en los anuncios matutinos con la Sra. Haddox!
¡3 ganarán este premio!
¡Un estudiante tirará de la alarma de incendios durante los simulacros de incendio una vez en cada mes de octubre a diciembre!
In the month of November one Student will pull the Fire Alarm during fire drills!
In the month of December one Student will pull the Fire Alarm during fire drills!
¡Ayuda a la Sra. Haddox en su día! ¡Sé asistente de la directora Haddox!
¡Sé asistente de la guardia de seguridad Sra. Stephanie! ¡Ayúdala en su día!
Student gets to pick a staff member to have lunch with!
Student picks a Coach to do 25 of any activity throughout a week!
It can be 5 push-ups one day and 2 another as long as it finishes by the end of the week!
