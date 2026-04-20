Persigue la Luz Virtual 5K

Moneda conmemorativa Chase the Light - tuya solo por cruzar la línea de meta
Una semana completa para completar tu 5K - en cualquier momento entre el 20 y el 26 de julio
Libertad total de ruta - cinta de correr, sendero, acera del vecindario, todo cuenta
Acceso a recaudación de fondos de persona a persona - alcanza tu objetivo de recaudación de fondos y desbloquea exclusivos regalos de IncuBrighter
Comunidad - estarás moviéndote junto a participantes de todo el noreste de Ohio y más allá, unidos por la creencia compartida de que las comunidades son más fuertes cuando las personas que las conforman son apoyadas para liderar, crecer y prosperar
¿Qué se incluye con la inscripción:
Moneda conmemorativa Chase the Light - tuya solo por cruzar la línea de meta
Una semana completa para completar tu 5K - en cualquier momento entre el 20 y el 26 de julio
Libertad total de ruta - cinta de correr, sendero, acera del vecindario, todo cuenta
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