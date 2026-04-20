Persigue la Luz Virtual 5K

Moneda conmemorativa Chase the Light - tuya solo por cruzar la línea de meta

Una semana completa para completar tu 5K - en cualquier momento entre el 20 y el 26 de julio

Libertad total de ruta - cinta de correr, sendero, acera del vecindario, todo cuenta

Acceso a recaudación de fondos de persona a persona - alcanza tu objetivo de recaudación de fondos y desbloquea exclusivos regalos de IncuBrighter