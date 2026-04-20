Incubrighter

Organizado por

Incubrighter

Acerca de este evento

Persigue la Luz Virtual 5K

Registro de corredores
$25
¿Qué se incluye con la inscripción:
  • Moneda conmemorativa Chase the Light - tuya solo por cruzar la línea de meta
  • Una semana completa para completar tu 5K - en cualquier momento entre el 20 y el 26 de julio
  • Libertad total de ruta - cinta de correr, sendero, acera del vecindario, todo cuenta
  • Acceso a recaudación de fondos de persona a persona - alcanza tu objetivo de recaudación de fondos y desbloquea exclusivos regalos de IncuBrighter
  • Comunidad - estarás moviéndote junto a participantes de todo el noreste de Ohio y más allá, unidos por la creencia compartida de que las comunidades son más fuertes cuando las personas que las conforman son apoyadas para liderar, crecer y prosperar
Añadir una donación para Incubrighter

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!