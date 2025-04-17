Letrero de Animación de Jardín

Puedes personalizar tu letrero con el nombre de tus animadoras. El nombre estará en letras blancas y dentro del megáfono. El tamaño dependerá de la longitud del nombre. Por lo tanto, si tu animadora tiene un nombre más largo, puede que quieras considerar un apodo en el letrero

Puedes personalizar tu letrero con el nombre de tus animadoras. El nombre estará en letras blancas y dentro del megáfono. El tamaño dependerá de la longitud del nombre. Por lo tanto, si tu animadora tiene un nombre más largo, puede que quieras considerar un apodo en el letrero

Más detalles...