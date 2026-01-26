St. Peter the Apostle Catholic School
St. Peter the Apostle Catholic School

St. Peter the Apostle Catholic School

"Chili Bingo Night"

450 S Stage Coach Ln

Fallbrook, CA 92028, USA

Enter your Chili!
Gratuito

Reserve your space for the Chili Cookoff. Recommend bringing an 8-Quart Crock Pot and 20ft Extension Cord. Bring any signature toppings! Please have Chili ready in the Hall by 4:30pm, Hall will open at 3pm for Chili Competitors.

Pases de Degustación de Chili
$10

Prueba el trabajo de cada competidor de Chili. ¡No se permite repetir! Se pueden adquirir en el evento.

Tickets de Comida - Pedidos Previos
$1

Ticket de Comida $1 - 1 Ticket. Puede utilizarse en la Cocina o Bar. Se pueden adquirir en el evento. NO SE REALIZAN REEMBOLSOS POR TIKETS NO UTILIZADOS

Boletos de Rifa
$5

Incluye 3 boletos de rifa. Opcional

