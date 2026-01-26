"Chili Bingo Night"

Descubre sus otras campañas en curso y mantente al día con las próximas oportunidades.
Acerca de este evento
$
Reserve your space for the Chili Cookoff. Recommend bringing an 8-Quart Crock Pot and 20ft Extension Cord. Bring any signature toppings! Please have Chili ready in the Hall by 4:30pm, Hall will open at 3pm for Chili Competitors.
Prueba el trabajo de cada competidor de Chili. ¡No se permite repetir! Se pueden adquirir en el evento.
Ticket de Comida $1 - 1 Ticket. Puede utilizarse en la Cocina o Bar. Se pueden adquirir en el evento. NO SE REALIZAN REEMBOLSOS POR TIKETS NO UTILIZADOS
Incluye 3 boletos de rifa. Opcional
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!