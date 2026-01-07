Chillin' with the CATS - Dart Wars 🎯

"1 boleto por cada "pistola de dardos" que se use. Por ejemplo: si vas a ayudar a tu hijo (mano sobre mano, movilidad, etc.), solo necesitarás comprar 1 boleto. Si tu hijo participará de forma independiente y tú (padre/cuidador) también quieres jugar, entonces cada uno necesitará un boleto. Límite familiar: 4 boletos. El precio incluye el juego y la pizza."
"1 boleto por cada "pistola de dardos" que se use. Por ejemplo: si vas a ayudar a tu hijo (mano sobre mano, movilidad, etc.), solo necesitarás comprar 1 boleto. Si tu hijo participará de forma independiente y tú (padre/cuidador) también quieres jugar, entonces cada uno necesitará un boleto. Límite familiar: 4 boletos. El precio incluye el juego y la pizza."
Añadir una donación para The Arc Pikes Peak Region
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!