Camisetas de la Agrupación de Apoyo al Coro

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
Muestra tu apoyo al Coro de KHS con nuestra camiseta oficial del Club de Apoyo! Estas camisetas color granate cuentan con el logo del Club de Apoyo y son perfectas para lucir tu orgullo por el coro donde quiera que vayas.
Animamos a los miembros, familias y seguidores del Club de Apoyo a usar estas camisetas en eventos del coro, especialmente en noches de restaurante próximas, y al voluntariar en actuaciones, recaudaciones de fondos y otras actividades. Aunque usar una camiseta del Club de Apoyo no es obligatorio, es increíblemente útil para que los estudiantes, familias y visitantes identifiquen fácilmente quiénes somos y quiénes están allí para ayudar y apoyar al coro.
Ya sea que estés sirviendo, organizando, animando desde el público, o cenando en una noche de espíritu, esta camiseta es una forma sencilla de mostrar tu apoyo y ayudar a que brille nuestro coro.
🎶 Llévala con orgullo. Apoya a nuestros cantantes. Sé parte del equipo. 🎶
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!