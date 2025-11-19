Celebración de Navidad - Asociación Dominicana del Norte Central Florida

208 W University Ave

Gainesville, FL 32601, USA

Adulto
$20

🎶 ✨ ¿Qué incluye el evento?

🎄 Celebración festiva con una atmósfera 100% dominicana y latina
🎧 Entretenimiento por DJ LOBO RD, tocando nuestra música clásica de Navidad dominicana
🍽️ Cena
🎁 Rifas y premios especiales

Niño
$10

🎶 ✨ ¿Qué incluye el evento?

🎄 Celebración festiva con una atmósfera 100% dominicana y latina
🎧 Entretenimiento por DJ LOBO RD, tocando nuestra música clásica de Navidad dominicana
🍽️ Cena
🎁 Rifas y premios especiales

Añadir una donación para Dominican Association of North-Central Florida

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!