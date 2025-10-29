Kiwanis Club Of Matthews Foundation Inc

Ofrecido por

Kiwanis Club Of Matthews Foundation Inc

Acerca de esta tienda

Kiwanis Club de Matthews Venta de Árboles de Navidad y Coronas

Abeto de Fraser de 30 a 36 pulgadas item
Abeto de Fraser de 30 a 36 pulgadas
$35

Árbol fresco cortado, perfecto para una mesa pequeña o un espacio reducido

Abeto de Fraser de 5-6 pies item
Abeto de Fraser de 5-6 pies
$60

Recién cortado en las montañas de Carolina del Norte, perfecto para espacios más pequeños

Abeto de Fraser de 6-7 pies item
Abeto de Fraser de 6-7 pies
$80

Recién cortado en las montañas de Carolina del Norte, ¡te encantará este árbol!

Abeto de Fraser de 7-8 pies item
Abeto de Fraser de 7-8 pies
$90

Recién cortado en las montañas de Carolina del Norte, perfecto para habitaciones con techos más altos

Abeto de Fraser de 8-9 pies item
Abeto de Fraser de 8-9 pies
$100

Recién cortado en las montañas de Carolina del Norte, ¡llenará grandes espacios!

Árbol Fraser Fir de 9-10 pies item
Árbol Fraser Fir de 9-10 pies
$120

Cortado fresco en las montañas de Carolina del Norte, este árbol proporcionará años de espacio de memoria para adornos familiares

Árbol Fraser Fir más alto que 10 pies item
Árbol Fraser Fir más alto que 10 pies
$140

¡Cortado fresco en las montañas de Carolina del Norte, este es el árbol que anhela grandes espacios!

Corona Fraser Fir de 20-24 pulgadas item
Corona Fraser Fir de 20-24 pulgadas
$35

Hecha con recortes de árboles Fraser Fir frescos de Carolina del Norte, esta hermosa corona y el aroma de las montañas de Carolina del Norte durarán toda la temporada.

ENTREGA item
ENTREGA
$20

Entrega local dentro de 5 millas del centro de Matthews. La entrega se realizará el sábado por la mañana, 4 de diciembre.

Añadir una donación para Kiwanis Club Of Matthews Foundation Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!