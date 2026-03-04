CHT'S De Raíces a Reinas

Organizado por
Acerca de este evento
Join us for an unforgettable night celebrating an all-female Conjunto lineup!
Includes:
Come ready to enjoy the music, dance, and celebration of culture, community, and LAS REINAS!
Grants guests with VIP Perks including:
Experimenta Raíces a Reinas con estilo elevado con asientos premium y beneficios adicionales.
Incluye:
• Entrada temprana
• Asientos de mesa premium más cerca del escenario (mesa de 8)
• Un plato de cena por huésped
• Una bebida no alcohólica por huésped
• Insignia VIP
• Póster del evento
Reúne a tus amigas, primas o colegas y disfruta del espectáculo desde el Círculo Real!
Nuestra experiencia premier para aquellos que quieren el tratamiento completo de Reina.
Incluye:
• Entrada temprana
• Asientos de mesa premium cerca del escenario (mesa de 8)
• Un plato de cena por huésped
• Una bebida no alcohólica por huésped
• Insignia VIP
• Póster del evento
• Oportunidad exclusiva de foto con Eva Ybarra
• Posible encuentro y saludo
• Camiseta conmemorativa del evento (hasta agotar existencias)
Celebra la noche como la verdadera realeza y crea recuerdos que durarán toda la vida.
Trae tu propia botella de cualquier tamaño o tipo de licor por una tarifa plana de $5. En el lugar habrá cubos de hielo, limón, sal, refrescos y otros mezcladores disponibles para comprar. ¡Todas las botellas se tratan por igual, sin costo adicional por volumen o variedad!
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!