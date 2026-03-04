Conjunto Heritage Taller Inc

Organizado por

Conjunto Heritage Taller Inc

Acerca de este evento

CHT'S De Raíces a Reinas

1201 Donaldson Ave

San Antonio, TX 78228, USA

General Admission
$15

Join us for an unforgettable night celebrating an all-female Conjunto lineup!

Includes:

  • Event entry (7 PM)

Come ready to enjoy the music, dance, and celebration of culture, community, and LAS REINAS!

VIP Admission
$50

Grants guests with VIP Perks including:

  • EARLY ENTRY – 6:00 PM
  • Reserved seating closer to the stage (behind sponsored tables)
  • Dinner Plate
  • One beverage ticket (alcoholic or non-alcoholic)
  • VIP badge
  • Poster
  • BYO-bottle fee waived
Círculo Real
$400
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Experimenta Raíces a Reinas con estilo elevado con asientos premium y beneficios adicionales.

Incluye:
• Entrada temprana
• Asientos de mesa premium más cerca del escenario (mesa de 8)
• Un plato de cena por huésped
• Una bebida no alcohólica por huésped
• Insignia VIP
• Póster del evento

Reúne a tus amigas, primas o colegas y disfruta del espectáculo desde el Círculo Real!

Nivel Corona
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Nuestra experiencia premier para aquellos que quieren el tratamiento completo de Reina.

Incluye:
• Entrada temprana
• Asientos de mesa premium cerca del escenario (mesa de 8)
• Un plato de cena por huésped
• Una bebida no alcohólica por huésped
• Insignia VIP
• Póster del evento
• Oportunidad exclusiva de foto con Eva Ybarra
• Posible encuentro y saludo
• Camiseta conmemorativa del evento (hasta agotar existencias)

Celebra la noche como la verdadera realeza y crea recuerdos que durarán toda la vida.

Cobra por Botella
$5

Trae tu propia botella de cualquier tamaño o tipo de licor por una tarifa plana de $5. En el lugar habrá cubos de hielo, limón, sal, refrescos y otros mezcladores disponibles para comprar. ¡Todas las botellas se tratan por igual, sin costo adicional por volumen o variedad!

Añadir una donación para Conjunto Heritage Taller Inc

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