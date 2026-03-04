CHT'S De Raíces a Reinas

Experimenta Raíces a Reinas con estilo elevado con asientos premium y beneficios adicionales.

Incluye:

• Entrada temprana

• Asientos de mesa premium más cerca del escenario (mesa de 8)

• Un plato de cena por huésped

• Una bebida no alcohólica por huésped

• Insignia VIP

• Póster del evento

Reúne a tus amigas, primas o colegas y disfruta del espectáculo desde el Círculo Real!