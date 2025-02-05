ES
La Alianza De Hayward
Cinco de Mayo 2025
1004 B St
Hayward, CA 94541, USA
Water Bottle
$2
Water Bottle or Soda Can for $2 each.
Soda Can
$2
Water or Soda for $2 each.
Beer
$6
ID Required. Must be consumed inside Beer Garden.
Alcoholic Seltzer
$6
ID Required. Must be consumed inside Beer Garden.
Beer or Alcoholic Seltzer Bundle (4 Beers for $20)
$20
ID Required. Must be consumed inside Beer Garden.
