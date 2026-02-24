Claremont Colleges CSA para Trabajadores del Comedor

Contribuye con 15 dólares a la semana para apoyar las necesidades de los agricultores regenerativos locales y la salud y el bienestar de los trabajadores del comedor de nuestro campus. La contribución a este nivel cubre totalmente las verduras semanales para un trabajador del comedor y su familia.

Contribuye con 15 dólares a la semana para apoyar las necesidades de los agricultores regenerativos locales y la salud y el bienestar de los trabajadores del comedor de nuestro campus. La contribución a este nivel cubre totalmente las verduras semanales para un trabajador del comedor y su familia.

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