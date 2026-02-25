CMS After School Enrichment - 26 Spring Sessions

🚌🔬 Diversión STEAM con The Magic School Bus con la Sra. G (Grados 3–5) ¡Todos a bordo para un emocionante viaje de descubrimiento! Únete a la Sra. G en Diversión STEAM con The Magic School Bus, donde los estudiantes se sumergirán en actividades emocionantes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas inspiradas en los libros y episodios de The Magic School Bus. Cada semana, los estudiantes explorarán una historia o episodio destacado y luego participarán en proyectos prácticos de STEAM que darán vida al aprendizaje. Desde experimentos científicos hasta conexiones creativas con el arte, este club fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas del mundo real — todo mientras fortalecen las conexiones con lo que están aprendiendo en la escuela. ¡Perfecto para mentes curiosas que aman experimentar, explorar e imaginar en grande! 🗓 Fechas: Viernes ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 3–5 ¡Abróchense los cinturones — será un viaje mágico! 🚀✨

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