Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Organizado por

Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Acerca de este evento

CMS After School Enrichment - 26 Spring Sessions

21 Hunters Ln

Norwalk, CT 06850, USA

Club de Manualidades con la Sra. Tory (Grados K–3)
$100
📚🎨 Cuento y Manualidad (Grados K–3) ¡Únase a nosotros para una divertida y creativa aventura después de la escuela con la Sra. Tory! Cada semana, los estudiantes se reunirán para escuchar un cuento, disfrutar de un refrigerio y luego crear una manualidad práctica inspirada en el libro que leamos juntos. Desde coloridas pinturas en acuarela hasta creaciones con arcilla y obras maestras con palitos de paleta, los estudiantes explorarán una variedad de materiales y técnicas mientras dan vida a las historias a través del arte. 🗓 Fechas: 5/5, 5/12, 5/19, 5/26 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados K–3
📚🎨 Programa de Enriquecimiento Extraescolar: Cuentos y Manualidades (Grades K–3)
$100
📚🎨 Programa de Enriquecimiento Extraescolar: Cuentos y Manualidades ¡Acompáñanos en una divertida y creativa aventura después de la escuela! Cada semana, los estudiantes se reunirán para escuchar un cuento, disfrutar de un refrigerio y luego crear una manualidad práctica inspirada en el libro que leemos juntos. Desde coloridas pinturas con acuarela hasta creaciones con arcilla y obras maestras con palitos de helado, los estudiantes explorarán una variedad de materiales y técnicas mientras dan vida a las historias a través del arte. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/3, 2/13 ✨ Una combinación perfecta de creatividad, imaginación y narración de historias ✨ Abierto para los grados K–3
🧵✨ Enriquecimiento Extraescolar de Bordado y Punto de Aguja (Grade 4-8)
$150
¡Acompáñanos cada semana para aprender el arte atemporal del punto de aguja y el bordado! Los estudiantes comenzarán dibujando sus propios diseños sencillos y luego aprenderán a coser y bordarlos sobre lino y fieltro utilizando hilos de colores y técnicas de puntadas fáciles de aprender. Este programa práctico fomenta la creatividad, la concentración y las habilidades motoras finas mientras los estudiantes crean algo verdaderamente propio. 🗓 Fechas: 1/22, 1/29, 2/4, 2/12 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Una experiencia divertida y creativa después de la escuela
🛠️🖨️ Club Tinker: Diseño e Impresión 3D – Enriquecimiento Extraescolar (Grados 4–8)
$150
🛠️🖨️ Club Tinker: Diseño e Impresión 3D – Enriquecimiento Extraescolar (Grados 4–8) ¡Únete al Club Tinker para sumergirte en el emocionante mundo del diseño y la impresión 3D! Los estudiantes utilizarán una variedad de aplicaciones para crear sus propios modelos 3D, explorar cómo los diseños cobran vida y llevar sus ideas al mundo real a través de la impresión 3D. Este programa práctico fomenta la resolución de problemas, la creatividad y la imaginación, mientras los estudiantes superan límites, experimentan con el diseño y exploran hasta dónde pueden llegar sus ideas. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 4–8
🎲♟️ Club de Juegos de Mesa con el Sr. Nunes (Grados 3–5)
$150
🎲♟️ Club de Juegos de Mesa con el Sr. Nunes (Grados 3–5) ¡Acompáñanos en el Club de Juegos de Mesa, donde la estrategia, el pensamiento crítico, la colaboración y el buen espíritu deportivo se unen a través de divertidos y atractivos juegos de mesa! Los estudiantes aprenderán nuevos juegos, practicarán habilidades de resolución de problemas y disfrutarán de una competencia amistosa en un ambiente de apoyo. No se necesita experiencia previa—¡solo interés en aprender, jugar y divertirse juntos! 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 3–5
➗🧠 Olimpiada Matemática con el Sr. Farley (Grados 4–6)
$150
➗🧠 Olimpiada Matemática con el Sr. Farley (Grados 4–6) En este programa después de la escuela, los estudiantes fortalecerán sus habilidades matemáticas a través de la resolución creativa de problemas, la colaboración y el trabajo en equipo con el Sr. Farley. La Olimpiada Matemática anima a los estudiantes a pensar de manera crítica y creativa mientras enfrentan problemas matemáticos desafiantes y no tradicionales en un entorno grupal de apoyo. Este programa está diseñado para fomentar el amor por las matemáticas, desarrollar la confianza y ayudar a los estudiantes a crear estrategias de pensamiento flexible que van más allá de las matemáticas tradicionales del aula. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 4–6
🎲🐉 Club de Dungeons & Dragons con la Sra. Beratis (Grados 5–8)
$150
🎲🐉 Club de Dungeons & Dragons con la Sra. Beratis (Grados 5–8) ¡Adéntrate en un mundo de aventura, estrategia y narración con el Club de Dungeons & Dragons! Guiados por la Sra. Beratis, los estudiantes explorarán el emocionante mundo del juego de rol mientras crean personajes únicos, se embarcan en misiones épicas y trabajan en equipo para superar desafíos. A través del juego colaborativo inspirado en el juego de rol Dungeons & Dragons, los estudiantes desarrollarán confianza, fortalecerán sus habilidades de pensamiento crítico y practicarán la perseverancia — ¡todo mientras se divierten al máximo! No se requiere experiencia previa en D&D. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos del juego, el desarrollo de personajes y el trabajo en equipo. Todo lo que necesitan es imaginación y disposición para colaborar. 🗓 Fechas: Miércoles ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 5–8 ¡Que comience la aventura! 🐲✨
🧱⚙️ Dispositivos LEGO con el Sr. Andersen (Grados 4–8)
$150
🧱⚙️ Dispositivos LEGO con el Sr. Andersen (Grados 4–8) ¡Prepárate para construir, experimentar e inventar en Dispositivos LEGO con el Sr. Andersen! Los estudiantes usarán componentes LEGO para diseñar y construir dispositivos creativos, máquinas y estructuras en movimiento mientras exploran los conceptos básicos de la ingeniería y la resolución de problemas. A través de desafíos prácticos y proyectos colaborativos, los estudiantes aprenderán cómo funcionan las máquinas simples, pondrán a prueba sus diseños y perfeccionarán sus ideas para hacerlas más resistentes, rápidas o eficientes. Este club fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento innovador — ¡todo mientras se divierten construyendo! No se requiere experiencia previa — solo imaginación, curiosidad y amor por LEGO. 🗓 Fechas: Por determinar ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 4–8 ¡Construyamos algo increíble! 🚀
🎀🧁 Diversión con Fancy Nancy y Pinkalicious con la Sra. G (Grados K–2)
$125
🎀🧁 Diversión con Fancy Nancy y Pinkalicious con la Sra. G (Grados K–2) ¡Llamando a todos los amigos que aman todo lo elegante y rosado! Únete a la Sra. G para una encantadora hora de cuentos, brillo y dulce diversión inspirada en Fancy Nancy y Pinkalicious. Los estudiantes disfrutarán de encantadoras fiestas de té — con sombreros para disfrazarse, collares y cupcakes — mientras escuchan historias queridas que ayudan a desarrollar la lectura y ampliar el vocabulario. Cada sesión también incluirá una manualidad creativa relacionada con el cuento, dando vida a los personajes y temas de manera práctica. Este club imaginativo fomenta la confianza en la lectura, la creatividad y la conexión social — ¡todo envuelto en un toque extra de diversión elegante! 🗓 Fechas: Jueves ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados K–2 ¡Prepárate para pensar en rosa y sentirte elegante! 💕✨
🎨📚 Diversión de Artes y Manualidades con la Sra. G (Grados 2–4)
$150
🎨📚 Diversión de Artes y Manualidades con la Sra. G (Grados 2–4) ¡Prepárate para una tarde creativa llena de cuentos, manualidades y deliciosos bocadillos! En Diversión de Artes y Manualidades con la Sra. G, los estudiantes disfrutarán cada semana de una lectura en voz alta dinámica y luego darán vida a la historia a través de actividades prácticas. Los estudiantes alternarán semanalmente entre crear manualidades temáticas y preparar refrigerios sencillos y saludables inspirados en el libro. Este club dinámico ayuda a fortalecer las habilidades de escucha, despertar la creatividad y fomentar conexiones entre las historias y experiencias de la vida real — todo en un ambiente divertido y de apoyo. ¡Perfecto para estudiantes que aman crear, explorar y probar cosas nuevas! 🗓 Fechas: Miércoles ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 2–4 ¡Leamos, creemos y disfrutemos bocadillos mientras exploramos grandes historias! 🌟
🚌🔬 Diversión STEAM con The Magic School Bus con la Sra. G (Grados 3–5)
$125
🚌🔬 Diversión STEAM con The Magic School Bus con la Sra. G (Grados 3–5) ¡Todos a bordo para un emocionante viaje de descubrimiento! Únete a la Sra. G en Diversión STEAM con The Magic School Bus, donde los estudiantes se sumergirán en actividades emocionantes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas inspiradas en los libros y episodios de The Magic School Bus. Cada semana, los estudiantes explorarán una historia o episodio destacado y luego participarán en proyectos prácticos de STEAM que darán vida al aprendizaje. Desde experimentos científicos hasta conexiones creativas con el arte, este club fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas del mundo real — todo mientras fortalecen las conexiones con lo que están aprendiendo en la escuela. ¡Perfecto para mentes curiosas que aman experimentar, explorar e imaginar en grande! 🗓 Fechas: Viernes ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 3–5 ¡Abróchense los cinturones — será un viaje mágico! 🚀✨
💃🎶 Baile de Hip Hop con la Sra. Scanlan (Grados K-2)
$100

💃🎶 Baile de Hip Hop con la Sra. Scanlan (Grados K-2)

¡Prepárate para moverte! En esta clase de Baile de Hip Hop energética y apropiada para la edad, los estudiantes de kinder a segundo grado serán introducidos a los fundamentos del hip hop a través de movimientos divertidos, música y juegos—y además… ¡es con la Sra. Scanlan!

A lo largo de seis semanas, los estudiantes aprenderán pasos fundamentales de hip hop, practicarán ritmo y tiempo, y explorarán movimientos creativos en un ambiente de apoyo y fomento. La sesión concluirá con una presentación de baile especial, donde las familias están invitadas a animar a nuestros bailarines!

🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3
Hora: 3:30–5:00 PM

✨ Abierto a grados K-2. ¡Una manera divertida de construir confianza y coordinación!

Añadir una donación para Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!