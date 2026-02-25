CMS After School Enrichment - 26 Spring Sessions

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Acerca de este evento
¡Prepárate para moverte! En esta clase de Baile de Hip Hop energética y apropiada para la edad, los estudiantes de kinder a segundo grado serán introducidos a los fundamentos del hip hop a través de movimientos divertidos, música y juegos—y además… ¡es con la Sra. Scanlan!
A lo largo de seis semanas, los estudiantes aprenderán pasos fundamentales de hip hop, practicarán ritmo y tiempo, y explorarán movimientos creativos en un ambiente de apoyo y fomento. La sesión concluirá con una presentación de baile especial, donde las familias están invitadas a animar a nuestros bailarines!
🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3
⏰ Hora: 3:30–5:00 PM
✨ Abierto a grados K-2. ¡Una manera divertida de construir confianza y coordinación!
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