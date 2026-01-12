CMS Después de la Escuela Enriquecimiento - Sesiones de Invierno

💙✨ C.M.S. – Conexiones para Estudiantes de Escuela Intermedia (Grados 6–8) C.M.S. – Conexiones ofrece a los estudiantes de escuela intermedia un espacio divertido y acogedor para crecer, relajarse y conectarse con la Enfermera Stephanie. Cada sesión incluye actividades atractivas que promueven la atención plena y el autocuidado—como escribir en un diario, meditación e incluso visitas de un perro de terapia—además de muchas oportunidades para crear conexiones significativas. Los estudiantes también trabajarán en importantes habilidades sociales y para la vida de maneras divertidas e interactivas, incluyendo temas como lo que se debe y no se debe hacer al mantener contacto visual, la resolución de conflictos, poner la mesa y preparar una comida sencilla. Oradores invitados se unirán al grupo para hablar sobre hábitos saludables, carreras profesionales y otros temas del mundo real, y los estudiantes colaborarán en una actividad de servicio comunitario. Este grupo es una combinación reflexiva de aprendizaje, creatividad, conexión y diversión—todo diseñado para fortalecer la confianza, la resiliencia, el liderazgo y la autoconciencia en un ambiente de apoyo. Además… ¡incluye meriendas! 🗓 Fechas: 1/19, 1/26, 2/2, 2/9, 2/23, 3/2 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 6–8

💙✨ C.M.S. – Conexiones para Estudiantes de Escuela Intermedia (Grados 6–8) C.M.S. – Conexiones ofrece a los estudiantes de escuela intermedia un espacio divertido y acogedor para crecer, relajarse y conectarse con la Enfermera Stephanie. Cada sesión incluye actividades atractivas que promueven la atención plena y el autocuidado—como escribir en un diario, meditación e incluso visitas de un perro de terapia—además de muchas oportunidades para crear conexiones significativas. Los estudiantes también trabajarán en importantes habilidades sociales y para la vida de maneras divertidas e interactivas, incluyendo temas como lo que se debe y no se debe hacer al mantener contacto visual, la resolución de conflictos, poner la mesa y preparar una comida sencilla. Oradores invitados se unirán al grupo para hablar sobre hábitos saludables, carreras profesionales y otros temas del mundo real, y los estudiantes colaborarán en una actividad de servicio comunitario. Este grupo es una combinación reflexiva de aprendizaje, creatividad, conexión y diversión—todo diseñado para fortalecer la confianza, la resiliencia, el liderazgo y la autoconciencia en un ambiente de apoyo. Además… ¡incluye meriendas! 🗓 Fechas: 1/19, 1/26, 2/2, 2/9, 2/23, 3/2 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 6–8

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