CMS Después de la Escuela Enriquecimiento - Sesiones de Invierno

📚🎨 Programa de Enriquecimiento Extraescolar: Cuentos y Manualidades (Grades K–3)
$100
📚🎨 Programa de Enriquecimiento Extraescolar: Cuentos y Manualidades ¡Acompáñanos en una divertida y creativa aventura después de la escuela! Cada semana, los estudiantes se reunirán para escuchar un cuento, disfrutar de un refrigerio y luego crear una manualidad práctica inspirada en el libro que leemos juntos. Desde coloridas pinturas con acuarela hasta creaciones con arcilla y obras maestras con palitos de helado, los estudiantes explorarán una variedad de materiales y técnicas mientras dan vida a las historias a través del arte. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/3, 2/13 ✨ Una combinación perfecta de creatividad, imaginación y narración de historias ✨ Abierto para los grados K–3
📚🎨 Programa de Enriquecimiento Extraescolar: Cuentos y Manualidades ¡Acompáñanos en una divertida y creativa aventura después de la escuela! Cada semana, los estudiantes se reunirán para escuchar un cuento, disfrutar de un refrigerio y luego crear una manualidad práctica inspirada en el libro que leemos juntos. Desde coloridas pinturas con acuarela hasta creaciones con arcilla y obras maestras con palitos de helado, los estudiantes explorarán una variedad de materiales y técnicas mientras dan vida a las historias a través del arte. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/3, 2/13 ✨ Una combinación perfecta de creatividad, imaginación y narración de historias ✨ Abierto para los grados K–3
🧵✨ Enriquecimiento Extraescolar de Bordado y Punto de Aguja (Grade 4-8)
$100
¡Acompáñanos cada semana para aprender el arte atemporal del punto de aguja y el bordado! Los estudiantes comenzarán dibujando sus propios diseños sencillos y luego aprenderán a coser y bordarlos sobre lino y fieltro utilizando hilos de colores y técnicas de puntadas fáciles de aprender. Este programa práctico fomenta la creatividad, la concentración y las habilidades motoras finas mientras los estudiantes crean algo verdaderamente propio. 🗓 Fechas: 1/22, 1/29, 2/4, 2/12 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Una experiencia divertida y creativa después de la escuela
¡Acompáñanos cada semana para aprender el arte atemporal del punto de aguja y el bordado! Los estudiantes comenzarán dibujando sus propios diseños sencillos y luego aprenderán a coser y bordarlos sobre lino y fieltro utilizando hilos de colores y técnicas de puntadas fáciles de aprender. Este programa práctico fomenta la creatividad, la concentración y las habilidades motoras finas mientras los estudiantes crean algo verdaderamente propio. 🗓 Fechas: 1/22, 1/29, 2/4, 2/12 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Una experiencia divertida y creativa después de la escuela
🎥💻 Programa de Enriquecimiento Extraescolar del Laboratorio de Medios de CMS (Grados 6–8)
$150
🎥💻 Programa de Enriquecimiento Extraescolar del Laboratorio de Medios de CMS (Grados 6–8) ¡Únete a nosotros en el Laboratorio de Medios de CMS para explorar el emocionante mundo de la creación de medios digitales! Los estudiantes crearán videos, presentaciones y carteles digitales que destacarán las actividades de CMS, los meses de herencia cultural, anuncios escolares, anuncios de servicio público (PSA), deportes y más. Los participantes aprenderán habilidades de edición de medios, incluyendo la creación digital de video y audio, mientras desarrollan confianza en la alfabetización digital y la ciudadanía digital, todo mientras comparten el amor por los medios y la creatividad. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 6–8
🎥💻 Programa de Enriquecimiento Extraescolar del Laboratorio de Medios de CMS (Grados 6–8) ¡Únete a nosotros en el Laboratorio de Medios de CMS para explorar el emocionante mundo de la creación de medios digitales! Los estudiantes crearán videos, presentaciones y carteles digitales que destacarán las actividades de CMS, los meses de herencia cultural, anuncios escolares, anuncios de servicio público (PSA), deportes y más. Los participantes aprenderán habilidades de edición de medios, incluyendo la creación digital de video y audio, mientras desarrollan confianza en la alfabetización digital y la ciudadanía digital, todo mientras comparten el amor por los medios y la creatividad. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 6–8
🛠️🖨️ Club Tinker: Diseño e Impresión 3D – Enriquecimiento Extraescolar (Grados 4–8)
$150
🛠️🖨️ Club Tinker: Diseño e Impresión 3D – Enriquecimiento Extraescolar (Grados 4–8) ¡Únete al Club Tinker para sumergirte en el emocionante mundo del diseño y la impresión 3D! Los estudiantes utilizarán una variedad de aplicaciones para crear sus propios modelos 3D, explorar cómo los diseños cobran vida y llevar sus ideas al mundo real a través de la impresión 3D. Este programa práctico fomenta la resolución de problemas, la creatividad y la imaginación, mientras los estudiantes superan límites, experimentan con el diseño y exploran hasta dónde pueden llegar sus ideas. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 4–8
🛠️🖨️ Club Tinker: Diseño e Impresión 3D – Enriquecimiento Extraescolar (Grados 4–8) ¡Únete al Club Tinker para sumergirte en el emocionante mundo del diseño y la impresión 3D! Los estudiantes utilizarán una variedad de aplicaciones para crear sus propios modelos 3D, explorar cómo los diseños cobran vida y llevar sus ideas al mundo real a través de la impresión 3D. Este programa práctico fomenta la resolución de problemas, la creatividad y la imaginación, mientras los estudiantes superan límites, experimentan con el diseño y exploran hasta dónde pueden llegar sus ideas. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 4–8
🎲♟️ Club de Juegos de Mesa con el Sr. Nunes (Grados 3–5)
$150
🎲♟️ Club de Juegos de Mesa con el Sr. Nunes (Grados 3–5) ¡Acompáñanos en el Club de Juegos de Mesa, donde la estrategia, el pensamiento crítico, la colaboración y el buen espíritu deportivo se unen a través de divertidos y atractivos juegos de mesa! Los estudiantes aprenderán nuevos juegos, practicarán habilidades de resolución de problemas y disfrutarán de una competencia amistosa en un ambiente de apoyo. No se necesita experiencia previa—¡solo interés en aprender, jugar y divertirse juntos! 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 3–5
🎲♟️ Club de Juegos de Mesa con el Sr. Nunes (Grados 3–5) ¡Acompáñanos en el Club de Juegos de Mesa, donde la estrategia, el pensamiento crítico, la colaboración y el buen espíritu deportivo se unen a través de divertidos y atractivos juegos de mesa! Los estudiantes aprenderán nuevos juegos, practicarán habilidades de resolución de problemas y disfrutarán de una competencia amistosa en un ambiente de apoyo. No se necesita experiencia previa—¡solo interés en aprender, jugar y divertirse juntos! 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 3–5
🎶🎺 Banda Después de la Escuela con el Sr. Nunes (Grados 6–8)
$150
🎶🎺 Banda Después de la Escuela con el Sr. Nunes (Grados 6–8) ¿Te gustaría tener más tiempo para practicar tu instrumento de banda, aprender nuevas canciones o recibir ayuda adicional con tu música actual? ¡Únete a la Banda Después de la Escuela con el Sr. Nunes y crea excelente música junto a tus amigos en un ambiente divertido y de apoyo! Este programa está abierto a estudiantes que tocan instrumentos de viento madera, viento metal o percusión y que desean desarrollar habilidades, confianza y musicalidad. 🗓 Fechas: 1/22, 1/29, 2/5, 2/12, 2/26, 3/5 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 6–8
🎶🎺 Banda Después de la Escuela con el Sr. Nunes (Grados 6–8) ¿Te gustaría tener más tiempo para practicar tu instrumento de banda, aprender nuevas canciones o recibir ayuda adicional con tu música actual? ¡Únete a la Banda Después de la Escuela con el Sr. Nunes y crea excelente música junto a tus amigos en un ambiente divertido y de apoyo! Este programa está abierto a estudiantes que tocan instrumentos de viento madera, viento metal o percusión y que desean desarrollar habilidades, confianza y musicalidad. 🗓 Fechas: 1/22, 1/29, 2/5, 2/12, 2/26, 3/5 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 6–8
📚⏰ Habilidades de Función Ejecutiva y Apoyo con las Tareas: Ketchup Time con la Sra. Giandurco (Grados 6–8)
$100
📚⏰ Habilidades de Función Ejecutiva y Apoyo con las Tareas: Ketchup Time con la Sra. Giandurco (Grados 6–8) ¿Necesitas tiempo para ponerte al día o adelantarte? Ketchup Time es un programa de apoyo después de la escuela enfocado en las habilidades de función ejecutiva (EF), la finalización de tareas y el apoyo con trabajos y proyectos. Los estudiantes contarán con tiempo guiado para organizar sus asignaciones, trabajar en proyectos actuales, prepararse para fechas límite próximas y desarrollar habilidades esenciales como la planificación, la gestión del tiempo y la finalización de tareas en un ambiente tranquilo y estructurado. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 6–8. Una excelente opción para estudiantes que buscan apoyo adicional
📚⏰ Habilidades de Función Ejecutiva y Apoyo con las Tareas: Ketchup Time con la Sra. Giandurco (Grados 6–8) ¿Necesitas tiempo para ponerte al día o adelantarte? Ketchup Time es un programa de apoyo después de la escuela enfocado en las habilidades de función ejecutiva (EF), la finalización de tareas y el apoyo con trabajos y proyectos. Los estudiantes contarán con tiempo guiado para organizar sus asignaciones, trabajar en proyectos actuales, prepararse para fechas límite próximas y desarrollar habilidades esenciales como la planificación, la gestión del tiempo y la finalización de tareas en un ambiente tranquilo y estructurado. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 6–8. Una excelente opción para estudiantes que buscan apoyo adicional
🌈📖 Club de Fans de Reading Rainbow: Diversión con Arte con la Sra. Giandurco (Grados K–2)
$100
🌈📖 Club de Fans de Reading Rainbow: Diversión con Arte con la Sra. Giandurco (Grados K–2) ¡Acompáñanos en el Club de Fans de Reading Rainbow, un alegre programa después de la escuela que celebra el amor por la lectura a través de cuentos, videos y arte! Cada sesión incluye la lectura de libros, la visualización de breves clips al estilo Reading Rainbow y actividades de narración y dibujo que ayudan a los estudiantes a conectarse con las historias de manera creativa. Este programa apoya la alfabetización temprana, la comprensión lectora, la creatividad y la imaginación en un ambiente divertido y de apoyo. 🗓 Fechas: 1/22, 1/29, 2/5, 2/12, 2/26, 3/5 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados K–2
🌈📖 Club de Fans de Reading Rainbow: Diversión con Arte con la Sra. Giandurco (Grados K–2) ¡Acompáñanos en el Club de Fans de Reading Rainbow, un alegre programa después de la escuela que celebra el amor por la lectura a través de cuentos, videos y arte! Cada sesión incluye la lectura de libros, la visualización de breves clips al estilo Reading Rainbow y actividades de narración y dibujo que ayudan a los estudiantes a conectarse con las historias de manera creativa. Este programa apoya la alfabetización temprana, la comprensión lectora, la creatividad y la imaginación en un ambiente divertido y de apoyo. 🗓 Fechas: 1/22, 1/29, 2/5, 2/12, 2/26, 3/5 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados K–2
➕➖✖️➗ Diversión con Datos Matemáticos con la Sra. Giandurco (Grados 2–4)
$150
➕➖✖️➗ Diversión con Datos Matemáticos con la Sra. Giandurco (Grados 2–4) ¡Acompáñanos en Diversión con Datos Matemáticos, un programa práctico después de la escuela enfocado en desarrollar confianza y fluidez en la suma, resta, multiplicación y división! Los estudiantes crearán actividades matemáticas para llevar a casa, diseñadas para apoyar la práctica y el repaso de habilidades de una manera atractiva e interactiva. Este programa refuerza los fundamentos matemáticos mientras hace que el aprendizaje sea divertido, accesible y sin estrés. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 2–4
➕➖✖️➗ Diversión con Datos Matemáticos con la Sra. Giandurco (Grados 2–4) ¡Acompáñanos en Diversión con Datos Matemáticos, un programa práctico después de la escuela enfocado en desarrollar confianza y fluidez en la suma, resta, multiplicación y división! Los estudiantes crearán actividades matemáticas para llevar a casa, diseñadas para apoyar la práctica y el repaso de habilidades de una manera atractiva e interactiva. Este programa refuerza los fundamentos matemáticos mientras hace que el aprendizaje sea divertido, accesible y sin estrés. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 2–4
💙✨ C.M.S. – Conexiones para Estudiantes de Escuela Intermedia (Grados 6–8)
$150
💙✨ C.M.S. – Conexiones para Estudiantes de Escuela Intermedia (Grados 6–8) C.M.S. – Conexiones ofrece a los estudiantes de escuela intermedia un espacio divertido y acogedor para crecer, relajarse y conectarse con la Enfermera Stephanie. Cada sesión incluye actividades atractivas que promueven la atención plena y el autocuidado—como escribir en un diario, meditación e incluso visitas de un perro de terapia—además de muchas oportunidades para crear conexiones significativas. Los estudiantes también trabajarán en importantes habilidades sociales y para la vida de maneras divertidas e interactivas, incluyendo temas como lo que se debe y no se debe hacer al mantener contacto visual, la resolución de conflictos, poner la mesa y preparar una comida sencilla. Oradores invitados se unirán al grupo para hablar sobre hábitos saludables, carreras profesionales y otros temas del mundo real, y los estudiantes colaborarán en una actividad de servicio comunitario. Este grupo es una combinación reflexiva de aprendizaje, creatividad, conexión y diversión—todo diseñado para fortalecer la confianza, la resiliencia, el liderazgo y la autoconciencia en un ambiente de apoyo. Además… ¡incluye meriendas! 🗓 Fechas: 1/19, 1/26, 2/2, 2/9, 2/23, 3/2 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 6–8
💙✨ C.M.S. – Conexiones para Estudiantes de Escuela Intermedia (Grados 6–8) C.M.S. – Conexiones ofrece a los estudiantes de escuela intermedia un espacio divertido y acogedor para crecer, relajarse y conectarse con la Enfermera Stephanie. Cada sesión incluye actividades atractivas que promueven la atención plena y el autocuidado—como escribir en un diario, meditación e incluso visitas de un perro de terapia—además de muchas oportunidades para crear conexiones significativas. Los estudiantes también trabajarán en importantes habilidades sociales y para la vida de maneras divertidas e interactivas, incluyendo temas como lo que se debe y no se debe hacer al mantener contacto visual, la resolución de conflictos, poner la mesa y preparar una comida sencilla. Oradores invitados se unirán al grupo para hablar sobre hábitos saludables, carreras profesionales y otros temas del mundo real, y los estudiantes colaborarán en una actividad de servicio comunitario. Este grupo es una combinación reflexiva de aprendizaje, creatividad, conexión y diversión—todo diseñado para fortalecer la confianza, la resiliencia, el liderazgo y la autoconciencia en un ambiente de apoyo. Además… ¡incluye meriendas! 🗓 Fechas: 1/19, 1/26, 2/2, 2/9, 2/23, 3/2 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 6–8
🧘♀️✨ Yoga y Atención Plena de CMS con la Sra. Katy (Grados 2–8)
$150
🧘♀️✨ Yoga y Atención Plena de CMS con la Sra. Katy (Grados 2–8) En este programa después de la escuela, los estudiantes se estirarán, respirarán y crecerán a través del yoga y la atención plena con la Sra. Katy. Cada sesión invita a los niños a explorar divertidas posturas de yoga, movimiento creativo y ejercicios sencillos de respiración que ayudan a desarrollar fuerza, equilibrio y concentración. A través de juegos conscientes, narración de cuentos y actividades de relajación, los estudiantes aprenderán herramientas para calmar la mente, manejar las emociones y conectarse más profundamente consigo mismos y con los demás, todo en un ambiente de apoyo y acogedor. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 2–8
🧘♀️✨ Yoga y Atención Plena de CMS con la Sra. Katy (Grados 2–8) En este programa después de la escuela, los estudiantes se estirarán, respirarán y crecerán a través del yoga y la atención plena con la Sra. Katy. Cada sesión invita a los niños a explorar divertidas posturas de yoga, movimiento creativo y ejercicios sencillos de respiración que ayudan a desarrollar fuerza, equilibrio y concentración. A través de juegos conscientes, narración de cuentos y actividades de relajación, los estudiantes aprenderán herramientas para calmar la mente, manejar las emociones y conectarse más profundamente consigo mismos y con los demás, todo en un ambiente de apoyo y acogedor. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 2–8
🎨❄️ Club de Arte Después de la Escuela con la Sra. Dana (Grados 4–8)
$150
🎨❄️ Club de Arte Después de la Escuela con la Sra. Dana (Grados 4–8) ¡Acompáñanos a un divertido y creativo Club de Arte de invierno con la Sra. Dana! Los estudiantes explorarán una variedad de medios artísticos y proyectos de temporada en un ambiente relajado y acogedor, diseñado para fomentar la creatividad y la autoexpresión. No se necesita experiencia previa—¡solo trae tu imaginación, creatividad y amor por hacer arte mientras te diviertes con amigos! 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 4–8
🎨❄️ Club de Arte Después de la Escuela con la Sra. Dana (Grados 4–8) ¡Acompáñanos a un divertido y creativo Club de Arte de invierno con la Sra. Dana! Los estudiantes explorarán una variedad de medios artísticos y proyectos de temporada en un ambiente relajado y acogedor, diseñado para fomentar la creatividad y la autoexpresión. No se necesita experiencia previa—¡solo trae tu imaginación, creatividad y amor por hacer arte mientras te diviertes con amigos! 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 4–8
➗🧠 Olimpiada Matemática con el Sr. Farley (Grados 4–6)
$150
➗🧠 Olimpiada Matemática con el Sr. Farley (Grados 4–6) En este programa después de la escuela, los estudiantes fortalecerán sus habilidades matemáticas a través de la resolución creativa de problemas, la colaboración y el trabajo en equipo con el Sr. Farley. La Olimpiada Matemática anima a los estudiantes a pensar de manera crítica y creativa mientras enfrentan problemas matemáticos desafiantes y no tradicionales en un entorno grupal de apoyo. Este programa está diseñado para fomentar el amor por las matemáticas, desarrollar la confianza y ayudar a los estudiantes a crear estrategias de pensamiento flexible que van más allá de las matemáticas tradicionales del aula. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 4–6
➗🧠 Olimpiada Matemática con el Sr. Farley (Grados 4–6) En este programa después de la escuela, los estudiantes fortalecerán sus habilidades matemáticas a través de la resolución creativa de problemas, la colaboración y el trabajo en equipo con el Sr. Farley. La Olimpiada Matemática anima a los estudiantes a pensar de manera crítica y creativa mientras enfrentan problemas matemáticos desafiantes y no tradicionales en un entorno grupal de apoyo. Este programa está diseñado para fomentar el amor por las matemáticas, desarrollar la confianza y ayudar a los estudiantes a crear estrategias de pensamiento flexible que van más allá de las matemáticas tradicionales del aula. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–4:30 PM ✨ Abierto para los grados 4–6
✨💬 Club Glow Up con la Sra. Liontonia y Kyra (Grados 7–8)
$150
✨💬 Club Glow Up con la Sra. Liontonia y Kyra (Grados 7–8) El Club Glow Up es un espacio de apoyo después de la escuela diseñado especialmente para estudiantes de escuela intermedia. Cada sesión comienza con una Hora Poder de Tareas, que incluye música, meriendas y apoyo académico para ayudar a los estudiantes a mantenerse al día con sus asignaciones. Después del tiempo de tareas, los estudiantes se reunirán para un círculo de conversación guiado enfocado en temas reales de la escuela intermedia, como el manejo del estrés, las amistades, la confianza en uno mismo y cómo desenvolverse en la vida escolar. Este programa fomenta la conversación abierta, la conexión y el crecimiento personal en un ambiente seguro y acogedor. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 7–8
✨💬 Club Glow Up con la Sra. Liontonia y Kyra (Grados 7–8) El Club Glow Up es un espacio de apoyo después de la escuela diseñado especialmente para estudiantes de escuela intermedia. Cada sesión comienza con una Hora Poder de Tareas, que incluye música, meriendas y apoyo académico para ayudar a los estudiantes a mantenerse al día con sus asignaciones. Después del tiempo de tareas, los estudiantes se reunirán para un círculo de conversación guiado enfocado en temas reales de la escuela intermedia, como el manejo del estrés, las amistades, la confianza en uno mismo y cómo desenvolverse en la vida escolar. Este programa fomenta la conversación abierta, la conexión y el crecimiento personal en un ambiente seguro y acogedor. 🗓 Fechas: 1/21, 1/28, 2/4, 2/11, 2/25, 3/4 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 7–8
📚🎲 Club de Tareas de Escuela Intermedia con la Sra. Liontonia (Grados 7–8)
$150
📚🎲 Club de Tareas de Escuela Intermedia con la Sra. Liontonia (Grados 7–8) El Club de Tareas de Escuela Intermedia ofrece a los estudiantes un espacio relajado y de apoyo después de la escuela para completar tareas, hacer preguntas y mantenerse organizados. Con meriendas, conversación y ayuda con las tareas, los estudiantes pueden concentrarse mientras se sienten cómodos y apoyados. Después del tiempo de tareas, los estudiantes pueden relajarse con juegos de cartas y de mesa como UNO, fortalecer amistades y disfrutar de tiempo libre en un ambiente positivo y de baja presión. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 7–8
📚🎲 Club de Tareas de Escuela Intermedia con la Sra. Liontonia (Grados 7–8) El Club de Tareas de Escuela Intermedia ofrece a los estudiantes un espacio relajado y de apoyo después de la escuela para completar tareas, hacer preguntas y mantenerse organizados. Con meriendas, conversación y ayuda con las tareas, los estudiantes pueden concentrarse mientras se sienten cómodos y apoyados. Después del tiempo de tareas, los estudiantes pueden relajarse con juegos de cartas y de mesa como UNO, fortalecer amistades y disfrutar de tiempo libre en un ambiente positivo y de baja presión. 🗓 Fechas: 1/20, 1/27, 2/3, 2/10, 2/24, 3/3 ⏰ Horario: 3:30–5:00 PM ✨ Abierto para los grados 7–8
💃🎶 Baile de Hip Hop con la Sra. Scanlan (Grados K-2)
$100
💃🎶 Baile de Hip Hop con la Sra. Scanlan (Grados K-2)
¡Prepárate para moverte! En esta clase de Baile de Hip Hop energética y apropiada para la edad, los estudiantes de kinder a segundo grado serán introducidos a los fundamentos del hip hop a través de movimientos divertidos, música y juegos—y además… ¡es con la Sra. Scanlan!
A lo largo de seis semanas, los estudiantes aprenderán pasos fundamentales de hip hop, practicarán ritmo y tiempo, y explorarán movimientos creativos en un ambiente de apoyo y fomento. La sesión concluirá con una presentación de baile especial, donde las familias están invitadas a animar a nuestros bailarines!
✨ Abierto a grados K-2. ¡Una manera divertida de construir confianza y coordinación!
💃🎶 Baile de Hip Hop con la Sra. Scanlan (Grados K-2)
¡Prepárate para moverte! En esta clase de Baile de Hip Hop energética y apropiada para la edad, los estudiantes de kinder a segundo grado serán introducidos a los fundamentos del hip hop a través de movimientos divertidos, música y juegos—y además… ¡es con la Sra. Scanlan!
A lo largo de seis semanas, los estudiantes aprenderán pasos fundamentales de hip hop, practicarán ritmo y tiempo, y explorarán movimientos creativos en un ambiente de apoyo y fomento. La sesión concluirá con una presentación de baile especial, donde las familias están invitadas a animar a nuestros bailarines!