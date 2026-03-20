Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Organizado por

Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Acerca de este evento

¡Noche de Padres y Maestros del CMS!

57 Chestnut St

Norwalk, CT 06854, USA

Admisión General
$65

¿Qué incluye 🎟️


¡Tu boleto cubre todo lo que necesitas para disfrutar de una noche divertida y sin estrés! Disfruta de deliciosa comida, bebidas refrescantes y una actuación de comedia en vivo de uno de nuestros propios padres de CMS.


¡Ven listo para relajarte, reír y disfrutar de una gran noche con la comunidad de CMS, nosotros nos encargamos del resto! 🍻😂

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