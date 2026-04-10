CMS presenta SpongeBob el musical!

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Acerca de este evento
🎟️ Admisión General
Disfruta de la entrada al Musical de CMS y experimenta una actuación inolvidable de nuestros talentosos estudiantes. Los asientos son por orden de llegada.
Llévate a casa tu propio “Amigo Ardilla”! Esta adorable ardilla de peluche es la manera perfecta de apoyar a nuestros artistas y recordar el espectáculo. ¡Un divertido recuerdo para estudiantes, familias y fans por igual!
💌 ¡Agrega un toque personal! Tendrás la opción de incluir un mensaje especial para tu destinatario al finalizar la compra, ¡perfecto para sorprender a tu artista favorito o asistente!
¡Date (o a alguien especial) un capricho con el paquete definitivo de relajación! Llena de productos para el baño y el spa, esta cesta es perfecta para relajarse un poco y cuidarse.
¡Luces, cámara, hora de la merienda! Esta cesta de noche de películas está repleta de palomitas de maíz y todos los elementos esenciales para una noche acogedora en casa.
¡A las mentes curiosas les encantará esta cesta! Con divertidos regalos de STEM, un kit de ciencias para principiantes y una adorable ardilla de bellota, perfecto para el aprendizaje práctico y el juego.
A little fun and a little fortune! This basket includes Monopoly, money-themed goodies, and beachy vibes for the ultimate game night meets summer combo.
Think green! This basket is full of plant-inspired goodies, eco vibes, and a fun robot toy for a little science-meets-nature excitement.
For the theater lover! Enjoy a Broadway-inspired bundle filled with dramatic flair and stage-worthy fun.
Turn up the volume! This music-themed basket is perfect for anyone who loves beats, rhythm, and all things sound.
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!