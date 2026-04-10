Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Organizado por

Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

Acerca de este evento

CMS presenta SpongeBob el musical!

21 Hunters Ln

Norwalk, CT 06850, USA

Admisión General
$12

🎟️ Admisión General

Disfruta de la entrada al Musical de CMS y experimenta una actuación inolvidable de nuestros talentosos estudiantes. Los asientos son por orden de llegada.

Amigo Ardilla
$12

Llévate a casa tu propio “Amigo Ardilla”! Esta adorable ardilla de peluche es la manera perfecta de apoyar a nuestros artistas y recordar el espectáculo. ¡Un divertido recuerdo para estudiantes, familias y fans por igual!

💌 ¡Agrega un toque personal! Tendrás la opción de incluir un mensaje especial para tu destinatario al finalizar la compra, ¡perfecto para sorprender a tu artista favorito o asistente!

🧽💛 Rifa de Cesta de Esponja
$2

¡Date (o a alguien especial) un capricho con el paquete definitivo de relajación! Llena de productos para el baño y el spa, esta cesta es perfecta para relajarse un poco y cuidarse.

⭐🍿 Rifa de Cesta de Estrella
$2

¡Luces, cámara, hora de la merienda! Esta cesta de noche de películas está repleta de palomitas de maíz y todos los elementos esenciales para una noche acogedora en casa.

🐿️🔬 Rifa de Cesta de Ardilla
$2

¡A las mentes curiosas les encantará esta cesta! Con divertidos regalos de STEM, un kit de ciencias para principiantes y una adorable ardilla de bellota, perfecto para el aprendizaje práctico y el juego.

🦀💰 Krab Basket Raffle
$2

A little fun and a little fortune! This basket includes Monopoly, money-themed goodies, and beachy vibes for the ultimate game night meets summer combo.

🧪🌱 Plankton Basket Raffle
$2

Think green! This basket is full of plant-inspired goodies, eco vibes, and a fun robot toy for a little science-meets-nature excitement.

🦑🎭 Squid Basket Raffle
$2

For the theater lover! Enjoy a Broadway-inspired bundle filled with dramatic flair and stage-worthy fun.

🎸⚡ Electric Skate Basket Raffle
$2

Turn up the volume! This music-themed basket is perfect for anyone who loves beats, rhythm, and all things sound.

$1
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Añadir una donación para Concord Magnet School PTA (PTSA Connecticut Congress)

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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!