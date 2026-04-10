CMS presenta SpongeBob el musical!

Llévate a casa tu propio “Amigo Ardilla”! Esta adorable ardilla de peluche es la manera perfecta de apoyar a nuestros artistas y recordar el espectáculo. ¡Un divertido recuerdo para estudiantes, familias y fans por igual!



💌 ¡Agrega un toque personal! Tendrás la opción de incluir un mensaje especial para tu destinatario al finalizar la compra, ¡perfecto para sorprender a tu artista favorito o asistente!