CO Thunderbirds 2025 Showcase Subasta Silenciosa

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
Cheer on your Colorado Avalanche as they play the Philadelphia Flyers on Friday January 23rd @ 7pm with 2 SUITE TICKETS (Suite 1, Row 2, Seats 3 & 4) plus a parking pass!!
Value: $650
Big thanks to Fresh Tape Media for donating these tickets!!
Puja inicial
Get close to the action as the Avs take on the Canucks Tuesday December 2nd
Value: $214
Big thanks to Mike Hudson for donating these tickets!!
Puja inicial
DU vs Maine Jan 3rd @ 6pm **5 TICKETS ON THE GLASS** Section 3, Row 1, Seats 11-15
Value: $225
Thank you to Jay Tiftickjian for the donation!
Puja inicial
Perfect Xmas Gift for your skater with a spot in the Valerio Speed Lab Holiday Camp!! Dec 28th-31 at Ice Ranch.
Value: $300
Thank you to Shannon Valerio for the donation!
Puja inicial
30oz Pumpkin Chai scented candle in a beautiful ceramic container.
Locally Handmade All-Natural Soy Candles, crafted with love using clean, chemical-free ingredients.
Velitas & Co., every candle reflects beauty, sustainability, and the passion of a Latina mompreneur.
Value: $45
Thank you to Velitas & Co for the donation!
Puja inicial
Echa un vistazo a este ramillete único y adorable de flores y calabazas derretidas, potpourri y dulces.
Velas de soja natural hechas a mano localmente, elaboradas con amor utilizando ingredientes limpios y libres de químicos.
Velitas & Co., cada vela refleja belleza, sostenibilidad y la pasión de una madre emprendedora latina.
Valor: $60
¡Gracias a Velitas & Co por la donación!
Puja inicial
¡Echa un vistazo a esta silla de hockey plegable única hecha de palos de hockey de vapor reciclados! ¡Elegante, funcional y reciclada!
Valor: $300
¡Gracias a Jonathon Jay por la donación!
Puja inicial
Check out this unique folding hockey multi-stick chair!! Stylish, functional and recycled.
Value: $300
Thank you to Jonathon Jay for the donation!
Puja inicial
¡Mira esta increíble bandeja de cerveza de palo de hockey reciclado! ¡Y viene con la cerveza!
Valor: $200
¡Gracias a Ruthie Swartzlander y al equipo Tbirds 16U por la donación!
Puja inicial
¡Canasta de regalo perfecta para tu mamá de hockey favorita, que incluye:
3 botellas de vino
1 botella de alcohol de martini
Cerveza Animas
Taza Owala
Calentadores de manos recargables
Manta de hockey
Sudadera con capucha Carhartt para mujeres
Gorro de lana
Chocolates y nueces
Tarjeta de regalo de $20 de Pure Hockey
Tarjeta de regalo de $25 de Starbucks
Valor: $375
¡Gracias al equipo Tbirds 13O por la donación!!
Puja inicial
¡Canasta de regalo perfecta para tu papá de hockey favorito, que incluye:
2 botellas de vino
1 botella de Jameson
Cerveza Animas
Taza Owala
Taza de café de hockey
Café
Sudadera con capucha Carhartt para hombres
Gorro de lana
Nueces y granos de café espresso cubiertos de chocolate
Aperitivos
Tarjeta de regalo de $20 de Pure Hockey
Tarjeta de regalo de $25 de Starbucks
Valor: $375
¡Gracias al equipo Tbirds 13O por la donación!!
Puja inicial
Libro de recetas de cócteles Apres
Botellas de: Baileys, Fireball y Pink Whitney
(2) Vasos Yeti
(2) Chaquetas Puffin Koozie
Servilletas de bar
Toallas de bar
Cacao caliente gourmet
Fanboy Inflatable shot ski
Valor $235
¡Gracias a Marissa Buzan y al equipo Tbirds 14U por la donación!
Puja inicial
¡La temporada de esquí está casi aquí, por lo que este artículo de subasta es perfecto! ¡Recibe un certificado de regalo de Denver Ski Co por $100 más una chaqueta Kids Reversible Kids Skip Town (tú eliges la talla y el color) Y calentadores de mano eléctricos, calentadores de dedos, 2 calcetines de esquí, arriva de esquí, 2 gorros de invierno, 2 gorras de beisbol y una camiseta de Denver Ski Co
Valor: $275
¡Gracias a Marissa Buzan y al equipo Tbirds 14U por la donación!
Puja inicial
Esta Cesta de Regalo de Sombrero de Muñeco de Nieve no solo es adorable, sino también funcional... ¡el sombrero es de almacenamiento y viene lleno de galletas! Llévalo a tu próxima fiesta navideña y sé el éxito de la fiesta
Valor: $75
¡Gracias a The Creative Hockey Moms por la donación!
Puja inicial
Esta Cesta de Regalo de Ciroc Vodka sería un gran regalo de anfitrión/anfitriona en tu próxima fiesta. Incluye DOS botellas de Ciroc Vodka decoradas con gnomos y dos vasos.
Valor: $80
¡Gracias a Hockey Unlimited por la donación!
Puja inicial
La Corona de Hockey Hecha a Mano sería un gran regalo o una excelente adición a tu puerta principal.
Valor $100
¡Gracias a The Creative Hockey Moms por la donación!
Puja inicial
Guirnalda de Navidad con temática de avalancha hecha a mano, sería un gran regalo o una excelente adición a tu puerta principal.
Valor $100
¡Gracias a las Madres Creativas del Hockey por la donación!
Puja inicial
Agrega esta gran pieza de recuerdos deportivos a tu colección - con un Jersey de los Avs firmado por todo el equipo de la temporada 2024-2025.
Valor: Incalculable
¡Gracias a Jenna Freedman por la donación!
Puja inicial
¡Todos aclamemos a Cale! Asegúrate de agregar este Disparo firmado de Cale Makar en un estuche de exhibición a tu colección
Valor: Incalculable
¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y al Colorado Avalanche por la donación!
Puja inicial
Asegúrate de agregar este Disparo firmado de Joe Sakic en un estuche de exhibición a tu colección
Valor: Incalculable
¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y al Colorado Avalanche por la donación!
Puja inicial
Asegúrate de agregar este Disparo firmado de Devon Toews en un estuche de exhibición a tu colección
Valor: Incalculable
¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y al Colorado Avalanche por la donación!
Puja inicial
Obtén una pieza de la historia de los Avalanche con esta foto enmarcada firmada por Adam Foote
Valor: Incalculable
¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y a los Colorado Avalanche por la donación!
Puja inicial
Obtén una pieza de la historia de los Avalanche con esta foto enmarcada firmada por Rob Blake
Valor: Incalculable
¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y a los Colorado Avalanche por la donación!
Puja inicial
Raro stick firmado por Cale Makar
Valor: Incalculable
¡Gracias a Nate Christiansen por la donación!
Puja inicial
¡Oh Capitán! ¡Nuestro Capitán! Stick firmado por Gabriel Landeskog
Valor: Incalculable
¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y a los Colorado Avalanche por la donación!
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!