CO Thunderbirds 2025 Showcase Subasta Silenciosa

(2) SUITE Tickets to Avs vs Flyers item
(2) SUITE Tickets to Avs vs Flyers
$250

Puja inicial

Cheer on your Colorado Avalanche as they play the Philadelphia Flyers on Friday January 23rd @ 7pm with 2 SUITE TICKETS (Suite 1, Row 2, Seats 3 & 4) plus a parking pass!!


Value: $650


Big thanks to Fresh Tape Media for donating these tickets!!

Avs -vs- Canucks Section 122, Row 16, Seats 17 & 18 item
Avs -vs- Canucks Section 122, Row 16, Seats 17 & 18
$125

Puja inicial

Get close to the action as the Avs take on the Canucks Tuesday December 2nd


Value: $214


Big thanks to Mike Hudson for donating these tickets!!

DU vs Maine Jan 3rd @ 6pm **5 TICKETS ON THE GLASS** item
DU vs Maine Jan 3rd @ 6pm **5 TICKETS ON THE GLASS**
$100

Puja inicial

DU vs Maine Jan 3rd @ 6pm **5 TICKETS ON THE GLASS** Section 3, Row 1, Seats 11-15


Value: $225


Thank you to Jay Tiftickjian for the donation!

Valerio Speed Lab Holiday Camp item
Valerio Speed Lab Holiday Camp
$150

Puja inicial

Perfect Xmas Gift for your skater with a spot in the Valerio Speed Lab Holiday Camp!! Dec 28th-31 at Ice Ranch.


Value: $300


Thank you to Shannon Valerio for the donation!

30oz Pumpkin Chai scented candle in ceramic container item
30oz Pumpkin Chai scented candle in ceramic container
$25

Puja inicial

30oz Pumpkin Chai scented candle in a beautiful ceramic container.


Locally Handmade All-Natural Soy Candles, crafted with love using clean, chemical-free ingredients.


Velitas & Co., every candle reflects beauty, sustainability, and the passion of a Latina mompreneur.


Value: $45


Thank you to Velitas & Co for the donation!

Ramillete de velas y dulces item
Ramillete de velas y dulces
$25

Puja inicial

Echa un vistazo a este ramillete único y adorable de flores y calabazas derretidas, potpourri y dulces.


Velas de soja natural hechas a mano localmente, elaboradas con amor utilizando ingredientes limpios y libres de químicos.


Velitas & Co., cada vela refleja belleza, sostenibilidad y la pasión de una madre emprendedora latina.


Valor: $60


¡Gracias a Velitas & Co por la donación!

Silla de hockey reciclada de palo de vapor item
Silla de hockey reciclada de palo de vapor
$75

Puja inicial

¡Echa un vistazo a esta silla de hockey plegable única hecha de palos de hockey de vapor reciclados! ¡Elegante, funcional y reciclada!


Valor: $300


¡Gracias a Jonathon Jay por la donación!

Recycled Hockey Multi-stick Chair item
Recycled Hockey Multi-stick Chair
$75

Puja inicial

Check out this unique folding hockey multi-stick chair!! Stylish, functional and recycled.


Value: $300


Thank you to Jonathon Jay for the donation!

Bandeja de cerveza de palo de hockey reciclado con cerveza
Bandeja de cerveza de palo de hockey reciclado con cerveza item
Bandeja de cerveza de palo de hockey reciclado con cerveza
$75

Puja inicial

¡Mira esta increíble bandeja de cerveza de palo de hockey reciclado! ¡Y viene con la cerveza!


Valor: $200



¡Gracias a Ruthie Swartzlander y al equipo Tbirds 16U por la donación!

Canasta de regalo para mamá de hockey
Canasta de regalo para mamá de hockey item
Canasta de regalo para mamá de hockey
$125

Puja inicial

¡Canasta de regalo perfecta para tu mamá de hockey favorita, que incluye:

3 botellas de vino

1 botella de alcohol de martini

Cerveza Animas

Taza Owala

Calentadores de manos recargables

Manta de hockey

Sudadera con capucha Carhartt para mujeres

Gorro de lana

Chocolates y nueces

Tarjeta de regalo de $20 de Pure Hockey

Tarjeta de regalo de $25 de Starbucks


Valor: $375


¡Gracias al equipo Tbirds 13O por la donación!!

Canasta de regalo para papá de hockey
Canasta de regalo para papá de hockey item
Canasta de regalo para papá de hockey
$125

Puja inicial

¡Canasta de regalo perfecta para tu papá de hockey favorito, que incluye:

2 botellas de vino

1 botella de Jameson

Cerveza Animas

Taza Owala

Taza de café de hockey

Café

Sudadera con capucha Carhartt para hombres

Gorro de lana

Nueces y granos de café espresso cubiertos de chocolate

Aperitivos

Tarjeta de regalo de $20 de Pure Hockey

Tarjeta de regalo de $25 de Starbucks


Valor: $375


¡Gracias al equipo Tbirds 13O por la donación!!

Cesta de Apres Ski item
Cesta de Apres Ski
$100

Puja inicial

Libro de recetas de cócteles Apres

Botellas de: Baileys, Fireball y Pink Whitney

(2) Vasos Yeti

(2) Chaquetas Puffin Koozie

Servilletas de bar

Toallas de bar

Cacao caliente gourmet

Fanboy Inflatable shot ski


Valor $235


¡Gracias a Marissa Buzan y al equipo Tbirds 14U por la donación!

Cesta de Regalo de Denver Ski Co item
Cesta de Regalo de Denver Ski Co
$150

Puja inicial

¡La temporada de esquí está casi aquí, por lo que este artículo de subasta es perfecto! ¡Recibe un certificado de regalo de Denver Ski Co por $100 más una chaqueta Kids Reversible Kids Skip Town (tú eliges la talla y el color) Y calentadores de mano eléctricos, calentadores de dedos, 2 calcetines de esquí, arriva de esquí, 2 gorros de invierno, 2 gorras de beisbol y una camiseta de Denver Ski Co


Valor: $275


¡Gracias a Marissa Buzan y al equipo Tbirds 14U por la donación!

Cesta de Regalo de Sombrero de Muñeco de Nieve item
Cesta de Regalo de Sombrero de Muñeco de Nieve
Cesta de Regalo de Sombrero de Muñeco de Nieve
$40

Puja inicial

Esta Cesta de Regalo de Sombrero de Muñeco de Nieve no solo es adorable, sino también funcional... ¡el sombrero es de almacenamiento y viene lleno de galletas! Llévalo a tu próxima fiesta navideña y sé el éxito de la fiesta


Valor: $75


¡Gracias a The Creative Hockey Moms por la donación!

Cesta de Regalo de Ciroc Vodka con gnomos y vasos item
Cesta de Regalo de Ciroc Vodka con gnomos y vasos
Cesta de Regalo de Ciroc Vodka con gnomos y vasos
$40

Puja inicial

Esta Cesta de Regalo de Ciroc Vodka sería un gran regalo de anfitrión/anfitriona en tu próxima fiesta. Incluye DOS botellas de Ciroc Vodka decoradas con gnomos y dos vasos.


Valor: $80


¡Gracias a Hockey Unlimited por la donación!

Corona de Hockey Hecha a Mano item
Corona de Hockey Hecha a Mano
$50

Puja inicial

La Corona de Hockey Hecha a Mano sería un gran regalo o una excelente adición a tu puerta principal.


Valor $100


¡Gracias a The Creative Hockey Moms por la donación!

Guirnalda de Navidad con temática de avalancha hecha a mano item
Guirnalda de Navidad con temática de avalancha hecha a mano
$50

Puja inicial

Guirnalda de Navidad con temática de avalancha hecha a mano, sería un gran regalo o una excelente adición a tu puerta principal.


Valor $100


¡Gracias a las Madres Creativas del Hockey por la donación!

Jersey de los Avs firmado por el equipo de la temporada 2024-2025 item
Jersey de los Avs firmado por el equipo de la temporada 2024-2025
Jersey de los Avs firmado por el equipo de la temporada 2024-2025
$500

Puja inicial

Agrega esta gran pieza de recuerdos deportivos a tu colección - con un Jersey de los Avs firmado por todo el equipo de la temporada 2024-2025.


Valor: Incalculable


¡Gracias a Jenna Freedman por la donación!

Disparo firmado de Cale Makar en estuche de exhibición item
Disparo firmado de Cale Makar en estuche de exhibición
$60

Puja inicial

¡Todos aclamemos a Cale! Asegúrate de agregar este Disparo firmado de Cale Makar en un estuche de exhibición a tu colección


Valor: Incalculable


¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y al Colorado Avalanche por la donación!

Disparo firmado de Joe Sakic en estuche de exhibición item
Disparo firmado de Joe Sakic en estuche de exhibición
$60

Puja inicial

Asegúrate de agregar este Disparo firmado de Joe Sakic en un estuche de exhibición a tu colección


Valor: Incalculable


¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y al Colorado Avalanche por la donación!

Disparo firmado de Devon Toews en estuche de exhibición item
Disparo firmado de Devon Toews en estuche de exhibición
$60

Puja inicial

Asegúrate de agregar este Disparo firmado de Devon Toews en un estuche de exhibición a tu colección


Valor: Incalculable


¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y al Colorado Avalanche por la donación!

Foto enmarcada firmada por Adam Foote item
Foto enmarcada firmada por Adam Foote
$60

Puja inicial

Obtén una pieza de la historia de los Avalanche con esta foto enmarcada firmada por Adam Foote


Valor: Incalculable


¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y a los Colorado Avalanche por la donación!

Foto enmarcada firmada por Rob Blake item
Foto enmarcada firmada por Rob Blake
$60

Puja inicial

Obtén una pieza de la historia de los Avalanche con esta foto enmarcada firmada por Rob Blake


Valor: Incalculable


¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y a los Colorado Avalanche por la donación!

Stick firmado por Cale Makar item
Stick firmado por Cale Makar
$250

Puja inicial

Raro stick firmado por Cale Makar


Valor: Incalculable


¡Gracias a Nate Christiansen por la donación!

Stick firmado por Gabriel Landeskog item
Stick firmado por Gabriel Landeskog
Stick firmado por Gabriel Landeskog
$250

Puja inicial

¡Oh Capitán! ¡Nuestro Capitán! Stick firmado por Gabriel Landeskog

Valor: Incalculable


¡Gracias a Chan y Chris MacFarland y a los Colorado Avalanche por la donación!

