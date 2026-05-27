Coach HSL-MLSGO Registration

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Registro de entrenadores – Programa de clubes HSL x MLS GO
Este registro permite a los entrenadores unirse a la Hope Soccer League y comenzar a transformar a su equipo en un club oficial del programa MLS GO. La inscripción contribuye a las operaciones de la liga, la incorporación de entrenadores, los recursos para el desarrollo de jugadores y las iniciativas de fútbol comunitario.
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