ECUADORIAN SOCIETY OF METROPOLITAN ST LOUIS INC

Organizado por

ECUADORIAN SOCIETY OF METROPOLITAN ST LOUIS INC

Acerca de este evento

<em>Colada Morada 2025</em>

120 N Warson Rd

St. Louis, MO 63124, USA

Hornado Manabita de Gallina
$20

El hornado manabita se prepara con yuca y plátano maduro, bañado en salsa de maní, y se sirve acompañado de arroz blanco y ensalada de cebolla.

Corviche (Venta por unidad)
$4

El corviche ecuatoriano se prepara a base de plátano verde rallado, mezclado con un refrito que realza el sabor de la masa. Se rellena con atún y se cocina hasta obtener una textura suave por dentro y ligeramente crocante por fuera.

Pan de yuca (4 unidades)
$5

El pan de yuca se elabora con almidón de yuca, queso y huevos, lo que le da una textura suave y esponjosa por dentro.

Coca-Cola
$3
Diet Coke
$3
Modelo
$4
Michelob ULTRA
$4
Agua
$1
Vaso de colada morada
$3

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!