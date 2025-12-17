Collinwood Service

Collinwood Service

<strong>Collinwood Auto Service Primer Sorteo Anual</strong>

1771 Ivanhoe Rd

Cleveland, OH 44112, USA

Categoría Bronce
$100

• Entradas: 1

• Beneficio Adicional: $20.00 de descuento en cualquier servicio automotriz o de llantas en Collinwood Auto Service.

Categoría Plata
$500

• Entradas: 6 Entradas
• Beneficio Adicional: $40.00 de descuento en cualquier servicio automotriz o de llantas en Collinwood Auto Service.

Categoría Oro
$1,000

• Entradas: 13 Entradas
• Beneficio Adicional: $50.00 de descuento en cualquier servicio automotriz o de llantas en Collinwood Auto Service.

Categoría Platino
$2,000

• Entradas: 30 Entradas
• Beneficio Adicional: $100.00 de descuento en cualquier servicio automotriz o de llantas en Collinwood Auto Service.

