St Francis of Assisi Catholic Academy

Organizado por

St Francis of Assisi Catholic Academy

Acerca de este evento

Color La Primavera 2026 Té de Noche de Recaudación de Fondos

400 Lincoln Rd

Brooklyn, NY 11225, USA

Billete de adulto
$50

Este billete incluye la entrada, refrescos y entretenimiento

Billete para niños
$35

Este billete es para niños de 6 a 17 años. Los niños menores de 5 años entran gratis.

Patrocina el asiento de un niño
$35

¿No puedes asistir pero quieres hacer el día mágico a un niño? Patrocina un asiento para uno de nuestros estudiantes o invitados que de otra manera no podrían asistir. Tu donación cubre el costo de la experiencia completa de té de un niño.

Patrocina un Adulto Invitado
$50

¡Comparte el regalo de la primavera y la comunidad! Compra este billete para patrocinar la asistencia de un adulto a nuestra 4ta Fiesta Anual Color Her Spring Tea Party. Tu donación se ofrecerá a feligreses, ex alumnos o cuidadores que les encantaría asistir pero quizás no puedan pagar un billete.

Añadir una donación para St Francis of Assisi Catholic Academy

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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!