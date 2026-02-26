Color La Primavera 2026 Té de Noche de Recaudación de Fondos

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Acerca de este evento
Este billete incluye la entrada, refrescos y entretenimiento
Este billete es para niños de 6 a 17 años. Los niños menores de 5 años entran gratis.
¿No puedes asistir pero quieres hacer el día mágico a un niño? Patrocina un asiento para uno de nuestros estudiantes o invitados que de otra manera no podrían asistir. Tu donación cubre el costo de la experiencia completa de té de un niño.
¡Comparte el regalo de la primavera y la comunidad! Compra este billete para patrocinar la asistencia de un adulto a nuestra 4ta Fiesta Anual Color Her Spring Tea Party. Tu donación se ofrecerá a feligreses, ex alumnos o cuidadores que les encantaría asistir pero quizás no puedan pagar un billete.
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