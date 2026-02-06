Wasatch Chorale

Organizado por

Wasatch Chorale

Acerca de este evento

Ven a los cielos: Un concierto de bluegrass

58 N State St

Orem, UT 84057, USA

CONCIERTO: Entrada general
$15

Disfruta del concierto completo a las 7pm en el auditorio de la Sala de la Biblioteca de Orem. También habrá aperitivos en el vestíbulo después.

AGREGAR: Conferencia previa al concierto (6:20 pm)
$10

Acceso a la conferencia previa al concierto con Xavier Hay y la banda de bluegrass Beehive Boys y Asiento preferente reservado para el concierto de las 7pm. (Aún necesitarás comprar un boleto de concierto para acceder al concierto)

CONCIERTO: Boleto para niño
$8

Para edades de 2 a 12 años

CONCIERTO: Boleto para persona mayor
$12

Para clientes mayores de 65 años

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