Ven a los cielos: Un concierto de bluegrass

Organizado por
Acerca de este evento
Disfruta del concierto completo a las 7pm en el auditorio de la Sala de la Biblioteca de Orem. También habrá aperitivos en el vestíbulo después.
Acceso a la conferencia previa al concierto con Xavier Hay y la banda de bluegrass Beehive Boys y Asiento preferente reservado para el concierto de las 7pm. (Aún necesitarás comprar un boleto de concierto para acceder al concierto)
Para edades de 2 a 12 años
Para clientes mayores de 65 años
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