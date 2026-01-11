Birth By Queens Foundation Inc.

Organizado por

Birth By Queens Foundation Inc.

Acerca de este evento

CommuniTea Conversations - Evaluación de necesidades de la comunidad (español)

Angel Parent
Gratuito

Parents that have experienced a loss or pregnancy release looking to learn more about community resources and future programs.

Father To Be/Mother To Be
Gratuito

Expecting parents looking to learn more about community resources and future programs.

Current Parent - Mother/Father
Gratuito

Current parents looking to learn more about community resources and future programs.

Current Grandparent - Grandmother/Grandfather
Gratuito

Current grandparent looking to learn more about community resources and future programs.

Foster/Adoptive Parent
Gratuito

Current foster/adoptive parent looking to learn more about community resources and future programs.

Miembro de la comunidad
Gratuito

Miembro de la comunidad sin hijos actualmente.

Trabajador de partos/proveedor
Gratuito

Trabajador de partos/proveedor que trabaja en Queens, NY.

Organización comunitaria
Gratuito

Organización comunitaria ubicada en Queens, NY,

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