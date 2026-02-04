Mercado de Acceso Alimentario Comunitario (CFA)

Ayuda a nutrir y cuidar a los adultos mayores locales necesitados al contribuir a nuestro fondo comunitario. Tu donación ayuda a proporcionar productos frescos y saludables y apoyo esencial a los miembros de la comunidad de edad avanzada que pueden enfrentar inseguridad alimentaria, movilidad limitada o dificultades financieras. Juntos, podemos asegurarnos de que nuestros mayores se sientan cuidados, conectados y alimentados con dignidad y amor.