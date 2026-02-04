Our Village Community Center

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Acerca de este evento

Mercado de Acceso Alimentario Comunitario (CFA)

721 N 500 W

Moab, UT 84532, USA

TIER 3 PRODUCE FAMILIAR Cesta completa de productos item
TIER 3 PRODUCE FAMILIAR Cesta completa de productos
$60

Cesta de 30L de productos de temporada

TIER 3 PRODUCE FAMILIAR Media cesta de productos item
TIER 3 PRODUCE FAMILIAR Media cesta de productos
$30

Cesta de 21L de productos de temporada

TIER 2 PRODUCE FAMILIAR Cesta completa de productos item
TIER 2 PRODUCE FAMILIAR Cesta completa de productos
$40

Cesta de 30L de productos de temporada

TIER 2 PRODUCE FAMILIAR Media cesta de productos item
TIER 2 PRODUCE FAMILIAR Media cesta de productos
$20

Cesta de 21L de productos de temporada

TIER 1 PRODUCE FAMILIAR Cesta completa de productos item
TIER 1 PRODUCE FAMILIAR Cesta completa de productos
$20

Cesta de 30L de productos de temporada

TIER 1 FAMILY PRODUCE Media Canasta de Productos de Media Familia item
TIER 1 FAMILY PRODUCE Media Canasta de Productos de Media Familia
$10

Canasta de 21L de productos de temporada

Ordena una canasta completa para donar a un miembro de la comunidad necesitado! item
Ordena una canasta completa para donar a un miembro de la comunidad necesitado!
$60
Ordena una canasta Media para donar a un miembro de la comunidad necesitado! item
Ordena una canasta Media para donar a un miembro de la comunidad necesitado!
$30
Fondo comunitario para personas mayores necesitadas item
Fondo comunitario para personas mayores necesitadas
$20

Ayuda a nutrir y cuidar a los adultos mayores locales necesitados al contribuir a nuestro fondo comunitario. Tu donación ayuda a proporcionar productos frescos y saludables y apoyo esencial a los miembros de la comunidad de edad avanzada que pueden enfrentar inseguridad alimentaria, movilidad limitada o dificultades financieras. Juntos, podemos asegurarnos de que nuestros mayores se sientan cuidados, conectados y alimentados con dignidad y amor.

$10
$5

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!