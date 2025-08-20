Prosperity Employment Outreach

Prosperity Employment Outreach

Venta de Garaje Comunitaria

201 E Illinois Ave

Midland, TX 79701, USA

LG TV's- 44 inches
$50

LG smart TV's- 44 inches.

Remotes are located at 1401 Tradewinds Blvd for pickup.

Padded Room Chairs
$20

Padded Room Chairs. Around 15 of them.

Silver Lamps
$15

Silver lamps with charger station

Ottoman's. Some with wheels and some without
$20

Ottoman's. Some with wheels and some without. Blue in color.

Metal Lamp
$15

Metal lamp and shade.

Mesa/escritorio
$20

Mesa/escritorio rodante. Algunas con ruedas y algunas sin.

Mesas auxiliares nuevas
$20

Mesas auxiliares de metal. Las nuevas son $20

Mesas auxiliares usadas
$10

Mesas auxiliares de metal. Usadas.

Lámparas de pie
$15

Lámparas de pie

Large Chairs
$35

Large Chairs

