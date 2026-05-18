Latina Sweat Cares

Ofrecido por

Latina Sweat Cares

Acerca de esta tienda

Impulso de Apoyo a la Graduación Comunitaria

Patrocinar un par de zapatos
$55

Zapatos de vestir, zapatillas o tacones para un graduado.

0
Patrocinar un vestido
$60

Vestido de graduación para una joven mujer.

0
Patrocinar un traje
$85

Traje completo para un joven hombre.

0
Patrocinar una camisa o top de vestir (Hombres Jóvenes)
$30

Camisa abotonada, camisa de vestir o top de graduación.

0
Patrocinar un par de pantalones o jeans (Hombres Jóvenes)
$40

Pantalones de vestir, joggers o jeans.

0
Patrocina un Top o Suéter (Mujeres Jóvenes)
$25

Blusa, camisa o suéter.

0
Patrocina un Par de Jeans o Pantalones (Mujeres Jóvenes)
$40

Jeans o pantalones de vestir.

0
Patrocina una Corbata
$15

Corbata para completar el look.

0
Patrocina Joyería o Accesorios
$20

Collar, pulsera o set de joyería.

0
Donación adicional
Paga lo que puedas

$

Importe por artículo

Si deseas hacer una donación adicional para los estudiantes, que se destinará a los costos de toga/gorro y otras finezas, no dudes en donar aquí.

Añadir una donación para Latina Sweat Cares

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!